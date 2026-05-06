Mató a la niña Athena mientras sonaba "Jingle Bell Rock" y Texas lo condena a muerte

Durante la lectura de la sentencia, la familia de Athena tomó la palabra. Su tío, Elijah Strand, se dirigió directamente al condenado con una frase que resumió el sentir de todos en la sala: "Serás juzgado. Te enfrentarás a la ira de Dios. Pero quiero que sepas que no eres nada. Eres una nota a pie de página en la historia de Athena. Su nombre será recordado para siempre. Su nombre será celebrado para siempre. Todos te olvidarán".