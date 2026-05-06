Mató a la niña Athena mientras sonaba "Jingle Bell Rock" y Texas lo condena a muerte

Tanner Horner, conductor de la empresa de mensajería FedEx, fue condenado a la pena de muerte, luego de ser hallado culpable del asesinato y abuso sexual de la pequeña Athena Strand, de tan solo siete años de edad. La ejecución será mediante inyección letal. A continuación los detalles.
El crimen registrado el 30 de noviembre de 2022, estremeció a Texas desde el momento en que el cuerpo de Athena fue hallado desnudo en un arroyo a unos 64 kilómetros al noroeste de Fort Worth. Desde el inicio del juicio, Horner admitió que atropelló accidentalmente a la niña frente a su casa en Paradise y que, en lugar de pedir ayuda, la subió a su camión de reparto y la secuestró.
Lo que ocurrió dentro de ese camión quedó documentado en uno de los videos más perturbadores presentados ante un tribunal en Texas en años recientes.
Las imágenes mostraron el momento exacto en que Horner sube a Athena al vehículo. Se escucha a la niña preguntar: "¿Eres un secuestrador?". Él tapa la cámara y le responde: "Eres muy guapa. ¿Lo sabías?". Después le ordena quitarse la camisa mientras ella llora, clama por su madre y grita. Horner la amenaza con hacerle más daño si no se calla.
Horner relató que la estranguló mientras en la radio del camión sonaba "Jingle Bell Rock". Peritos forenses describieron este detalle como parte de un comportamiento psicótico. El audio de ese momento fue reproducido en la sala del tribunal.
Varios miembros del jurado no pudieron contener las lágrimas. Algunos asistentes abandonaron la sala. El fiscal de distrito del condado de Wise, James Stainton, había advertido antes de la audiencia lo que estaban a punto de enfrentar: "Van a escuchar lo que un hombre de 113 kg puede hacerle a un niño de 30 kg. Y cuando digo que es horrible, lo digo en serio. Llevo 25 años haciendo esto, y les prometo que se preparen".
Las pruebas forenses reforzaron la acusación. Los peritos no pudieron descartar la presencia de ADN espermático de Horner en las muestras del kit de agresión sexual de la víctima. Además, su historial de búsquedas en Google incluyó consultas sobre el funcionamiento de las cámaras de los camiones de FedEx y si grababan de manera continua, lo que la fiscalía interpretó como señal de premeditación.
El peso del testimonio no recayó solo en las pruebas técnicas. Dos mujeres declararon que Horner las violó cuando eran menores de edad, en una época en que él tenía poco más de 20 años. Un hombre que convivió con él durante la infancia también lo denunció por conductas similares.
La defensa intentó mitigar la condena argumentando problemas de salud mental. Inclusive, presentó informes que acreditan que Horner se encuentra dentro del espectro autista, con diagnóstico de síndrome de Asperger y antecedentes de enfermedad mental crónica.
Desde la cárcel, tras un intento de suicidio en 2023, el acusado escribió una carta en la que responsabilizó a FedEx por haber modificado sus rutas laborales semanas antes del crimen, lo que, según él, alteró su rutina y agravó su condición. Sin embargo, el jurado no atendió esos argumentos.
Durante la lectura de la sentencia, la familia de Athena tomó la palabra. Su tío, Elijah Strand, se dirigió directamente al condenado con una frase que resumió el sentir de todos en la sala: "Serás juzgado. Te enfrentarás a la ira de Dios. Pero quiero que sepas que no eres nada. Eres una nota a pie de página en la historia de Athena. Su nombre será recordado para siempre. Su nombre será celebrado para siempre. Todos te olvidarán".
La madre de Athena escuchó las palabras de su hermano con el cabello teñido de rosa, el color favorito de su hija, y se secó las lágrimas rodeada de familiares. Horner, en cambio, se mantuvo impasible durante toda la audiencia y solo respondió "Sí, señor" cuando el juez le informó sobre la apelación automática que, conforme a la legislación de Texas, procede en todos los casos de pena capital.
Oficialmente, Horner de 34 años, ya fue trasladado al corredor de la muerte de Huntsville, Texas, quedando bajo custodia del Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ), sentenciado por secuestro, abuso sexual y asesinato en perjuicio de Athena Strand.
Por ahora, Horner permanecerá detenido a la espera de que se defina la fecha de su ejecución.