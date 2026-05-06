Roxana Ramírez olvidó a su hijo en el carro por 12 horas y murió por golpe de calor en Mexicali

Vicente era un pequeño de tan solo tres años de edad que murió luego de permanecer dentro de una camioneta bajo altas temperaturas.
Roxana Ramírez Ibarra es la madre del menor, señalada por el delito de omisión de cuidados tras la muerte de su hijo.
Al interior del vehículo fue encontrado sin vida Vicente, luego de haber permanecido aproximadamente 12 horas dentro del carro bajo altas temperaturas.
Autoridades de La Rioja, en Mexicali, México, donde ocurrió el hecho, acordonaron la zona del fraccionamiento La Rioja tras el hallazgo del menor.
Publicaciones en redes sociales muestran momentos del pequeño Vicente junto a su madre antes del trágico desenlace.
Según se conoció a través de reportes forenses, el vehículo habría alcanzado temperaturas de hasta 45 grados centígrados.
Según el Ministerio Público, la noche del 1 de mayo madre e hijo asistieron a una reunión familiar. Alrededor de las 23:00 horas regresaron al domicilio en La Rioja, Sección Castilla. El niño dormía en el asiento trasero.
La madre se bañó y, tras la reunión, consumió bebidas alcohólicas y permaneció activa durante la madrugada, evidenciado en publicaciones que realizó en redes sociales. Mientras tanto, el menor seguía dentro del carro.
Peritos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) confirmaron que el menor murió producto de un golpe de calor.
El equipo forense realizó el levantamiento del cuerpo del menor para dar inicio a las investigaciones.
La madre, de 40 años de edad, habría dejado solo al menor dentro de la camioneta mientras realizaba actividades dentro de la vivienda.
Roxana ahora permanece bajo custodia de las autoridades a la espera de la audiencia inicial.