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Roxana Ramírez olvidó a su hijo en el carro por 12 horas y murió por golpe de calor en Mexicali

Bajo altas temperaturas, y durante 12 horas, el menor de 3 años permaneció dentro del carro mientras su madre consumía bebidas alcohólicas

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 09:03
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Vicente era un pequeño de tan solo tres años de edad que murió luego de permanecer dentro de una camioneta bajo altas temperaturas.

 Foto: Redes sociales
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Roxana Ramírez Ibarra es la madre del menor, señalada por el delito de omisión de cuidados tras la muerte de su hijo.

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Al interior del vehículo fue encontrado sin vida Vicente, luego de haber permanecido aproximadamente 12 horas dentro del carro bajo altas temperaturas.

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Autoridades de La Rioja, en Mexicali, México, donde ocurrió el hecho, acordonaron la zona del fraccionamiento La Rioja tras el hallazgo del menor.

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Publicaciones en redes sociales muestran momentos del pequeño Vicente junto a su madre antes del trágico desenlace.

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Según se conoció a través de reportes forenses, el vehículo habría alcanzado temperaturas de hasta 45 grados centígrados.

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Según el Ministerio Público, la noche del 1 de mayo madre e hijo asistieron a una reunión familiar. Alrededor de las 23:00 horas regresaron al domicilio en La Rioja, Sección Castilla. El niño dormía en el asiento trasero.

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La madre se bañó y, tras la reunión, consumió bebidas alcohólicas y permaneció activa durante la madrugada, evidenciado en publicaciones que realizó en redes sociales. Mientras tanto, el menor seguía dentro del carro.

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Peritos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) confirmaron que el menor murió producto de un golpe de calor.

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El equipo forense realizó el levantamiento del cuerpo del menor para dar inicio a las investigaciones.

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La madre, de 40 años de edad, habría dejado solo al menor dentro de la camioneta mientras realizaba actividades dentro de la vivienda.

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Roxana ahora permanece bajo custodia de las autoridades a la espera de la audiencia inicial.

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