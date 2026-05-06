Mujer mató a su novio porque él prefirió cocinar pollo en vez de salir a cenar en Wisconsin

En el pueblo de Lac La Belle, Wisconsin, una mujer de 27 años, terminó con la vida de su pareja sentimental por una disputa doméstica, que surgió luego de que la víctima llevara un pollo crudo para cocinarlo en una freidora de aire, en vez de invitarla a cenar fuera. A continuación los detalles del caso que ha conmocionado al país en los últimos días.
La víctima fue identificada como Lukas Rosch, de 25 años de edad, quien mantenía una relación con la ahora acusada, Mikayla Kloth.
De acuerdo con el reporte de la fiscalía, el conflicto inició cuando Lukas llegó al apartamento con la intensión específica de cocinarle pollo a su novia en una freidora de aire. Sin embargo, el gesto no fue bien recibido por Kloth, quien esperaba que la invitara a cenar fuera de casa esa noche del viernes 24 de abril.
Según consta en la denuncia penal, Kloth declaró a la policía que Rosch la estaba "sacando de sus casillas" durante el altercado. En un momento de la pelea, ella tomó un cuchillo y le dio una puñalada en el pecho.
Tras el hecho, fue la misma Kloth que llamó al 911. Cuando los oficiales llegaron al apartamento, encontraron a Lukas tendido boca arriba en el suelo, sangrando.
El joven fue trasladado de urgencia a un hospital, donde murió a causa de la herida, según reportó la cadena local WISN.
Para quienes conocían a la pareja, la tragedia no fue del todo una sorpresa. El arrendador del lugar reveló a los investigadores que, apenas una semana antes del crimen, Lukas le había contado que Mikayla lo había mordido durante otra discusión.
El arrendador agregó que Lukas le había pedido que anotara su nombre completo, por si algún día le llegaba a ocurrir algo, sin imaginar que días después moriría apuñalado por su propia pareja.
Mikayla Kloth fue detenida y actualmente enfrenta cargos por homicidio intencional en primer grado.
Las autoridades la mantienen bajo una fianza de dos millones de dólares, y de ser declarada culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión.
El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su consternación. Además, piden a las autoridades que dejen caer todo el peso de la ley sobre la mujer de 27 años.
El apartamento en Lac La Belle permanece bajo investigación mientras se recolectan más pruebas.