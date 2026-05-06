Mujer mató a su novio porque él prefirió cocinar pollo en vez de salir a cenar en Wisconsin

En el pueblo de Lac La Belle, Wisconsin, una mujer de 27 años, terminó con la vida de su pareja sentimental por una disputa doméstica, que surgió luego de que la víctima llevara un pollo crudo para cocinarlo en una freidora de aire, en vez de invitarla a cenar fuera. A continuación los detalles del caso que ha conmocionado al país en los últimos días.