Intentó huir a México: caso de José Bonilla, hondureño que abusó de un hombre detrás de un basurero

Tras la captura de José Ignacio Bonilla García, ICE presentó el expediente con los detalles completos del caso, donde se acusa a este hondureño de golpear a un hombre hasta dejarlo inconsciente y violarlo mientras estaba incapacitado detrás de un basurero. Aquí los detalles.
José Ignacio Bonilla García, un inmigrante hondureño, fue detenido en Estados Unidos el pasado 4 de abril tras ser acusado de abuso sexual en contra de un hombre. ¿Qué nuevos detalles se revelaron?
Bonilla García, de 32 años, fue arrestado luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentara una orden de detención migratoria en su contra.
De acuerdo con el expediente oficial presentado el 5 de mayo, el hondureño es señalado de presuntamente golpear a otro hombre hasta dejarlo inconsciente, arrastrarlo detrás de un contenedor de basura y violarlo mientras se encontraba incapacitado. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad.
Las autoridades indicaron que la captura se realizó en el condado de Fort Bend, luego de que el sospechoso fuera localizado cerca de Richmond, Texas, cuando supuestamente intentaba huir hacia México.
El arresto fue ejecutado por el Grupo de Trabajo para la Captura de Fugitivos Delincuentes Violentos de la Costa del Golfo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, en coordinación con distintas agencias federales, estatales y locales, incluyendo personal de ICE.
Según las investigaciones, Bonilla García era requerido por las autoridades del condado de Suffolk, en Nueva York, donde enfrentaba una orden de arresto penal por los hechos señalados.
“Este es uno de los delitos más atroces que he visto en toda mi carrera y otro ejemplo de por qué es vital que las fuerzas del orden en todos los niveles trabajen juntas en aras de la seguridad pública”, declaró Gabriel Martínez, director interino de la oficina de campo de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Houston.
El funcionario agregó que, tras la presunta agresión, el sospechoso se trasladó a Texas con la intención de evadir el proceso judicial y abandonar el país.
Las autoridades también detallaron que el detenido habría ingresado ilegalmente a Estados Unidos en al menos cuatro ocasiones, siendo expulsado tres veces en 2020 bajo el Título 42, antes de reingresar nuevamente en una fecha no especificada.