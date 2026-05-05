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Encerrados y rechazados por países: así viven pasajeros del crucero con brote de hantavirus

La embarcación permanece fondeada en Cabo Verde mientras equipos internacionales evalúan a más de 140 personas a bordo

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 17:51
Encerrados y rechazados por países: así viven pasajeros del crucero con brote de hantavirus
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Más de un centenar de personas permanecen confinadas en sus camarotes tras registrarse un brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius.

 Foto: Agencia EFE | Cortesía | Captura de video
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Imágenes muestran pasillos desolados dentro de la embarcación, con escasa circulación de personas.

 Foto: Cortesía
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Quienes transitan por el barco lo hacen con equipo de protección, incluyendo mascarillas, uniformes especiales y otros insumos para evitar la propagación del virus.

 Foto: Agencia EFE
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El crucero permanece fondeado en Cabo Verde, donde especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizan una evaluación epidemiológica.

 Foto: Agencia EFE
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El objetivo es determinar el estado de salud de las 147 personas a bordo, entre ellas 14 ciudadanos españoles.

 Foto: Captura
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De acuerdo con los reportes preliminares, los pasajeros se encuentran, en su mayoría, en buen estado de salud, aunque bajo estrictas medidas de vigilancia.

 Foto: Agencia EFE
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La OMS ha confirmado al menos siete casos de hantavirus relacionados con este brote. Entre los afectados se reportan tres fallecidos y una persona en estado crítico que fue trasladada a Sudáfrica.

 Foto: Agencia EFE
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El hantavirus es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto con roedores o sus excrementos.

 Foto: Agencia EFE
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El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades también realiza una evaluación para definir posibles evacuaciones.

 Foto: Agencia EFE
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Según las autoridades, algunas personas podrían ser trasladadas en Cabo Verde, mientras el resto del crucero continuaría su ruta hacia las Islas Canarias. Se prevé que la embarcación llegue a Islas Canarias en un plazo de tres a cuatro días.

 Foto: Agencia EFE
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