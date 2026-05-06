Fracasa conciliación: Querella de Cosette López contra Marlon Ochoa es elevada a juicio

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia de conciliación entre la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y el exconsejero Marlon Ochoa fracasó este miércoles, por lo que el proceso será elevado a juicio oral y público.

La información fue confirmada por el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien explicó que ambas partes manifestaron ante el juez su decisión de no alcanzar un acuerdo conciliatorio.

“Con esta decisión, el proceso continuará su curso judicial y pasará a juicio”, indicó Duarte.