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Fracasa conciliación: Querella de Cosette López contra Marlon Ochoa es elevada a juicio

El Poder Judicial de Honduras confirmó que ambas partes rechazaron un acuerdo, por lo que el proceso continuará ventilándose en los tribunales

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 12:35
Fracasa conciliación: Querella de Cosette López contra Marlon Ochoa es elevada a juicio

Marlon Ochoa es acusado de los delitos de calumnias y publicidad en concurso real en perjuicio del honor de la consejera López.

 Foto de archivo: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia de conciliación entre la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y el exconsejero Marlon Ochoa fracasó este miércoles, por lo que el proceso será elevado a juicio oral y público.

La información fue confirmada por el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien explicó que ambas partes manifestaron ante el juez su decisión de no alcanzar un acuerdo conciliatorio.

“Con esta decisión, el proceso continuará su curso judicial y pasará a juicio”, indicó Duarte.

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El portavoz detalló que Ochoa es acusado de los delitos de calumnias y publicidad en concurso real en perjuicio del honor de la consejera López.

Asimismo, señaló que el juez será el encargado de establecer las próximas fechas dentro del proceso legal.

Previo al desarrollo de la audiencia, Cossette López aseguró que no existía posibilidad de llegar a un acuerdo con el exfuncionario.

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“Hoy no habrá conciliación, esto se irá a juicio”, afirmó la consejera electoral al llegar a las instalaciones del Poder Judicial. López sostuvo además que Marlon Ochoa deberá responder ante la justicia por, según dijo, “manchar” su nombre.

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Fernando Maldonado
Fernando Maldonado
Periodista

Periodista con 14 años de experiencia, ocho de ellos en EL HERALDO, especializado en temas de seguridad, narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde 2022, editor de Prensa General. Es especialista en periodismo judicial.

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