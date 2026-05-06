El 19 de mayo se conocerá fallo contra Gilbert Reyes, acusado de triple crimen en Roatán

Roatán, Honduras.- El Tribunal de Sentencia de la sección judicial de Roatán fijó para la 1:30 de la tarde del martes 19 de mayo la audiencia de lectura de fallo contra Gilbert Reyes, ciudadano estadounidense señalado como responsable de la muerte de tres mujeres en la isla, entre ellas su expareja. Ese día se conocerá si Reyes es declarado culpable o no de las tres muertes.
La decisión se tomó luego de que las partes procesales presentaran sus conclusiones finales en el juicio por femicidio agravado y asesinato, un caso que ha generado alta expectativa en el país.
Durante la etapa conclusiva, el Ministerio Público solicitó una pena de 80 años de prisión contra Reyes, al considerar que existen elementos suficientes para acreditar su responsabilidad en el triple crimen. Por su parte, la defensa técnica pidió la absolución, argumentando falta de pruebas concluyentes.
Cabe señalar que tras la desaparición de las tres jóvenes la noche que salieron a departir junto al imputado, este fue visto abandonando de prisa la isla.
Dioni Solórzano, quien dejó dos hijos huérfanos, María Antonia Cruz, quien era ama de casa y Nikendra McCoy, trabajaba como guía turística en Roatán, aparecieronsin vida dentro del vehículo conducido por Reyes.
Tiempo después, Gilbert Reyes, fue detectado vacacionando en República Dominicana en donde fue captura y extraditado a Honduras para responder por la acusación.
El proceso judicial enfrentó retrasos en los últimos días debido a la interrupción del servicio eléctrico en la isla y a demoras atribuibles a la defensa, lo que obligó a reprogramar algunas diligencias.
Sin embargo, con la fecha ya definida, será el próximo 19 de mayo cuando el tribunal determine si el acusado es culpable o no culpable, en uno de los casos más impactantes registrados recientemente en Roatán.