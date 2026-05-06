El 19 de mayo se conocerá fallo contra Gilbert Reyes, acusado de triple crimen en Roatán

Roatán, Honduras.- El Tribunal de Sentencia de la sección judicial de Roatán fijó para la 1:30 de la tarde del martes 19 de mayo la audiencia de lectura de fallo contra Gilbert Reyes, ciudadano estadounidense señalado como responsable de la muerte de tres mujeres en la isla, entre ellas su expareja. Ese día se conocerá si Reyes es declarado culpable o no de las tres muertes.

La decisión se tomó luego de que las partes procesales presentaran sus conclusiones finales en el juicio por femicidio agravado y asesinato, un caso que ha generado alta expectativa en el país.

Durante la etapa conclusiva, el Ministerio Público solicitó una pena de 80 años de prisión contra Reyes, al considerar que existen elementos suficientes para acreditar su responsabilidad en el triple crimen. Por su parte, la defensa técnica pidió la absolución, argumentando falta de pruebas concluyentes.