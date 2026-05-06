¿Cuándo deben comenzar a sembrar los productores ante la llegada de El Niño?

Tegucigalpa, Honduras.- Ante los pronósticos de la llegada del fenómeno de El Niño que impactaría en la producción agrícola, los productores fueron informados sobre las fechas en que deben sembrar. De acuerdo con Francisco Argeñal , jefe del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), este año se espera que las lluvias sean irregulares en varias partes del territorio. Además se prevé que el período de canícula, que se caracteriza por la disminución de las lluvias, comienza temprano a inicios de julio y su duración podría ser bastante larga, por lo que se recomienda siembras de cultivos alternos que necesiten menos agua.

"Debido a la a la irregularidad de las lluvias y la una canícula bastante temprana, estaríamos con un período de lluvia que no se adapta para algunos cultivos que demandan mucha agua en varios sectores del corredor seco", dijo el experto. En declaraciones anteriores, Argeñal dio a conocer que las primeras precipitaciones de la temporada se podrían registrar en zonas del suroccidente a inicios de mayo. Mientras que para la zona central, incluyendo Tegucigalpa, áreas de Comayagua y el resto del oriente, las precipitaciones más constantes se esperan después del 15 de mayo. En ese sentido, a los productores en los departamentos de El Paraíso, Olancho, La Paz, Choluteca y en Lempira se recomienda que comiencen a sembrar sus cultivos, especialmente frijol y maíz en las primeras semanas del mes. Para los productores del área central y algunas partes del sur y oriente se les orienta a iniciar la siembra después del 20 de mayo. "En la parte del fronteriza con El Salvador, en la zona centro y el resto del oriente las fechas idóneas para comenzar a sembrar serían después del 20 de mayo, especialmente biológica comercial", explicó. En otros sectores del país se recomienda la siembra de cultivos alternos que requieren de menos agua, señaló.