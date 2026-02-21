  1. Inicio
Fenómeno de El Niño leve podría imperar para la siembra de primera en Honduras

Los análisis de la perspectiva climática indican que va a imperar el fenómeno de El Niño leve para el periodo de siembra de primera en el territorio nacional

Los especialistas en meteorología de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) dieron a conocer los análisis de la perspectiva climática para la siembra de primera en el territorio nacional.

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) conocieron la perspectiva climática correspondiente desde el mes de febrero hasta agosto para la siembra de primera de 2026.

De acuerdo a los análisis meteorológicos, Honduras registra condiciones preliminares de manera neutral y bajo el escenario del fenómeno de El Niño leve de mayo a junio, según los pronósticos para la siembra de primera de este año que arrojan los análisis de los resultados de acuerdo a la perspectiva climática.

¿Cuáles serán las proyecciones climáticas para los próximos meses en el país?

El director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Francisco Argeñal, explicó que para el ciclo de primera 2026 se espera que las primeras lluvias se registren entre el 5 y 10 de mayo en algunas zonas; en la zona fronteriza con El Salvador y el Valle de Sula se presentarían a mediados de mayo, y en la zona oriental a finales del mismo mes.

Argeñal detalló que de manera preliminar se indica que habrá déficit de lluvia, ya que aún se pronostica que tendremos el fenómeno de El Niño de mayo a junio.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina, señaló que “aunque algunas zonas podrían registrar una disminución en las lluvias, los datos actuales no representan riesgos significativos para la producción agrícola”.

Inestabilidad climática pone en riesgo la siembra de primera en el país

“Activaremos la Mesa de Sequía para poder prepararnos ante cualquier eventualidad y garantizar que los productores estén listos para lo que indique el pronóstico”, destacó Molina.

El gobierno conformará el Comité Institucional contra la Sequía, el cual estará conformado por instituciones gubernamentales, ONGs y agencias de cooperación internacional, para analizar los pronósticos y definir recomendaciones que apoyen a los productores agrícolas, tanto de pequeña como de mediana escala.

El pronóstico es del fenómeno El Niño leve, con lluvias ligeramente menores al promedio de los últimos años.

Cenaos prevé meses más calurosos y un invierno favorable para la cosecha de primera

“Algunas zonas podrían registrar disminución de lluvias, por lo que es importante seguir las actualizaciones que Copeco emitirá a finales de marzo, más cerca de la temporada de siembras, cuando el pronóstico estará más afinado”, explicó Molina.

Las autoridades de la SAG enfatizan que la gestión climática se enfocará en priorizar acciones en los municipios más vulnerables, asegurando la continuidad de la producción agrícola y la disponibilidad de recursos durante el ciclo agrícola.

