Acusan a hermanas de secuestrar niña; mintieron diciendo que fue deportada a Honduras

Según documentos judiciales, una de las hermanas mintió a los Servicios de Protección Infantil y a la madre de la niña, asegurando que la menor había sido deportada a Honduras

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 10:02
Dos hermanas residentes en Conroe, Texas, fueron capturadas y acusadas formalmente por secuestro y explotación de una niña de 12 años, a quien presuntamente mantuvieron privada de libertad y sometida a trabajos forzados durante varios meses, informaron autoridades federales de Estados Unidos.

 Foto: Redes sociales
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos presentó cargos contra Tania Evette García, de 37 años, y Brenda Mariana García, de 39, por hechos que habrían ocurrido entre marzo y septiembre de 2025.

Foto: Canva (ilustrativa)
De acuerdo con la acusación emitida por un gran jurado federal el 14 de enero, la menor fue sometida a amenazas, coerción, agresiones reiteradas, a tratos humillantes como gatear y ladrar como perro, además de ser obligada a realizar trabajos forzados.

 Foto: Canva (ilustrativa)
Según las autoridades judiciales, Tania García deberá comparecer ante la jueza magistrada Dena Hanovice Palermo, mientras que Brenda García permanece bajo custodia a la espera de próximas audiencias.

Foto: Redes sociales
De ser declaradas culpables, ambas podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua en una prisión federal, además de multas que alcanzarían los 250,000 dólares, conforme a la legislación estadounidense.

 Foto: Canva (ilustrativa)
El caso salió a la luz el 28 de septiembre de 2025, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery, adscritos a la Unidad de Víctimas Especiales, atendieron una denuncia que alertaba sobre la situación de la menor.

Foto: Canva (ilustrativa)
Tras ser localizada, la niña fue trasladada a un centro hospitalario, donde personal médico confirmó lesiones compatibles con maltrato y signos de desnutrición.

 Foto: Canva (ilustrativa)
De acuerdo con documentos judiciales, Brenda García habría mentido tanto a los Servicios de Protección Infantil como a la madre de la menor sobre el paradero de la niña, asegurando que había sido deportada a Honduras, versión que posteriormente fue desmentida por las autoridades durante la investigación.

 Foto: Redes sociales
Actualmente, la menor permanece bajo resguardo y recibe atención médica y apoyo especializado, según informaron las autoridades.

 Foto: Canva (ilustrativa)
La investigación fue desarrollada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a través de su división de Seguridad Nacional, en coordinación con la oficina del sheriff del condado de Montgomery.

 Foto: Canva (ilustrativa)
El proceso penal está a cargo del fiscal auxiliar Luis Batarse.

 Foto: Canva (ilustrativa)
El sheriff Doolittle señaló que la denuncia ciudadana fue determinante para la intervención de las autoridades y reiteró que la protección de la niñez es una prioridad dentro de las acciones de seguridad del condado. Las investigaciones continúan en el marco del proceso judicial federal.

 Foto: Canva (ilustrativa)
