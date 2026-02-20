"Moto VIP" en Honduras: ¿nueva alternativa de transporte por aplicación?

Las autoridades implementaron recientemente la obligación de que conductores y acompañantes de motocicleta utilicen chalecos reflectivos con identificación visible, como medida para mejorar el control y la seguridad. Esta normativa busca facilitar la identificación de los motoristas por parte de las autoridades y reducir hechos delictivos cometidos a bordo de motocicletas. De utilizarse este servicio, el cumplimiento de esta disposición es clave para circular sin sanciones.