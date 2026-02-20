"Moto VIP" en Honduras: ¿nueva alternativa de transporte por aplicación?

La modalidad de viajes en motocicleta adquiere cada vez más popularidad en Honduras. Funciona igual que la contratación de un taxi VIP a través de las mismas aplicaciones: el usuario selecciona la opción “Moto”, ingresa su destino y se le asigna un conductor. El sistema permite ver el perfil del motorista, el tiempo estimado de llegada y el costo aproximado del viaje.
En este tipo de servicio solo puede viajar un pasajero por trayecto. El uso del casco es obligatorio tanto para el conductor como para el usuario. Además, la aplicación suele incluir herramientas de seguridad como monitoreo del viaje en tiempo real, botón de emergencia y registro del conductor. Sin embargo, expertos señalan que la seguridad vial en motocicleta siempre implica mayor exposición que un vehículo cerrado.
Las autoridades implementaron recientemente la obligación de que conductores y acompañantes de motocicleta utilicen chalecos reflectivos con identificación visible, como medida para mejorar el control y la seguridad. Esta normativa busca facilitar la identificación de los motoristas por parte de las autoridades y reducir hechos delictivos cometidos a bordo de motocicletas. De utilizarse este servicio, el cumplimiento de esta disposición es clave para circular sin sanciones.
En el país también sigue vigente la normativa que prohíbe que dos hombres se transporten juntos en una motocicleta en determinadas zonas y horarios, una medida adoptada como estrategia de seguridad. Esto implica que el servicio estaría limitado principalmente a mujeres.
En países como México, Brasil y Colombia, el transporte en moto por aplicación ya funciona bajo regulación. En Honduras, su operación dependerá de las normas que definan las autoridades de tránsito.
En otros países, los viajes en moto suelen ser más económicos que los realizados en automóvil, lo que los convierte en una alternativa atractiva para trayectos cortos.
Con la nueva normativa del uso obligatorio de chalecos reflectivos con número de placa o identificación, los motoristas y pasajeros deberán portar distintivos visibles en los horarios establecidos para facilitar controles policiales.
La posible llegada de esta modalidad abre discusión sobre la modernización del transporte en la capital y los retos para integrarlo a las regulaciones actuales.
Este servicio opera en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula y Comayagua, y aunque todavía no es muy conocido, se espera que esté disponible primero en estas zonas urbanas donde la demanda de transporte rápido es mayor.
Al tratarse de un servicio gestionado mediante aplicación, cada viaje queda registrado en la plataforma, incluyendo datos del conductor, la ruta y la duración del trayecto, lo que podría facilitar la supervisión en caso de incidentes.