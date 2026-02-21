Declaran alerta verde en seis departamentos por ingreso de frente frío en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta verde para seis departamentos de Honduras ante el ingreso de un frente frío que provocará lluvias, descenso de temperaturas y condiciones marítimas inestables en el litoral Caribe. La medida preventiva abarca Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Santa Bárbara y Yoro, donde se prevén lluvias intermitentes de moderadas a fuertes, así como oleaje alterado. La alerta tendrá una vigencia de 48 horas a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 23 de febrero. De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una masa de aire frío ingresará al territorio nacional durante la mañana del lunes, generando vientos frescos provenientes del norte, abundante nubosidad y un descenso en la temperatura ambiente.

Las autoridades pronostican precipitaciones intermitentes entre moderadas y fuertes, principalmente en las regiones noroccidental y norte del país, con acumulados diarios que podrían alcanzar hasta 80 milímetros en zonas urbanas de la costa norte y superar los 120 milímetros en áreas montañosas. Mientras tanto, en el resto del occidente y algunas zonas del centro del territorio nacional se esperan condiciones de cielo medio nublado acompañadas de lluvias y lloviznas débiles dispersas. Para las planicies del sur y suroccidente se prevén rachas de viento que podrían alcanzar velocidades entre los 40 y 60 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, Copeco recomienda a la población asegurar los techos de las viviendas, limpiar canaletas, cunetas y desagües, así como retirar basura que pueda obstruir el paso del agua y provocar inundaciones. Asimismo, solicita a la Dirección de la Marina Mercante mantener los protocolos de prevención en la navegación de embarcaciones de pequeño calado debido al oleaje alterado en el Caribe hondureño.