Designada presidencial Herrera: “Tenemos como prioridad en el Plan Trifinio el agua para todos”

Tegucigalpa, Honduras.- Diana Baleska Herrera Portillo es uno de los tres designados presidenciales en el gobierno de Nasry Asfura, junto a María Antonieta Mejía y Carlos Flores Guifarro. Ella nació en Choluteca, Choluteca, y entre las asignaciones que Asfura Zablah le enconmedó está liderar el Plan Trifinio, iniciativa entre El Salvador, Guatemala y Honduras con el objetivo del desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales en la zona fronteriza donde convergen los tres países.

Herrera Portillo dialogó con EL HERALDO sobre esta y otras funciones ya que cada designado tendrá un rol en los cuatro años de gobierno. Según dijo, los tres designados estarán muy de cerca al presidente Asfura y no solo serán una figura decorativa. Muchas gracias, designada. Iniciemos y entiendo que usted será la encargada del Plan Trifinio. Bríndenos más detalles... Veo una gran oportunidad de poder desarrollar justamente esa área. En Honduras son 22 municipios en la zona Trifinio. Tenemos como prioridad en el Plan Trifinio el agua para todos, agua saludable y partiendo de que el agua es vida, que el agua es salud, que el agua es desarrollo y se pueden producir alimentos También la oportunidad de que juntos como el vicepresidente de El Salvador, la vicepresidenta de Guatemala, y en este caso podemos hacer gestiones en conjunto para impactar y para poder tener más fuerza con los cooperantes y que se nos abran mucho más puertas. Estos 22 municipios desarrollados se pueden convertir en modelo. Recuérdense que es una zona muy pobre, con muchas oportunidades de mejora, entonces si logramos alcanzar desarrollo podríamos traer ayuda humanitaria y todo lo que pueda favorecer esta zona. Si alcanzamos el gran objetivo de llevar desarrollo podríamos impactar con los cooperantes a manera de que podamos expandirlo a muchos municipios. Mis sueño son 298 municipios desarrollados y nos hemos sumado, ya nos hemos tenido conversaciones con estos alcaldes. Vamos a trabajar con todos indistintamente del partido político que sea. El compromiso es trabajar con todos los alcaldes y luego quiero hacer una gira muy pronto, quiero ir a hacer una gira para ir a ver los proyectos que están en proceso en estos municipios. Me gustaría comentar algo que es un tema de que se está solicitando, hay un cooperante que está interesado en darnos filtros para purificar el agua del 100% de estos municipios, entonces esto es una buena noticia para nosotros.

¿Qué otro tema está manejando? Bueno, otro tema que me ha asignado el presidente y me ha pedido que también dé seguimiento y como podrán notar, hace unas semanas se firmó un memorándum de entendimiento con Fundesur y con MAP International donde se pretende distribuir o vamos a recibir 40 millones de dólares en medicamentos. El presidente me lo dio en las manos y me dijo que le diera seguimiento, ahí estamos haciendo los contactos con la gente de Salud, con los señores de Aduanas y los de ARSA. Del lado de Salud estamos tratando de organizarnos a manera de dar a los hospitales o las prioridades, o sea, quienes necesitan atención de inmediata. Por tratarse de Fundesur que es una fundación que opera prácticamente en el sur de Honduras, entonces vamos a trasladarnos a Choluteca cuando vengan los medicamentos y yo sé que todos estamos sobre el mismo renglón, a manera que en dos, yo digo que máximo tres semanas ya vamos a estar recibiendo los primeros contenedores de medicamentos. Son 130 medicamentos que vienen que se va a atender a todos los centros hospitalarios en Choluteca y luego conforme a la emergencia que nos indique Salud. ¿Estos medicamentos abarcan especialidades o son para enfermedades bases? Ahorita solo van a venir 130, pero se está completando, tengo entendido que son 160 medicamentos que van a estar siendo recibidos de parte de MAP y de Fundesur, que va a ser bien amplio. Luego, otra mejor noticia es que no solamente serían 40 millones y depende de la capacidad que tengamos en ejecución de los medicamentos. Esto significa que no tendrían que estar almacenados, sino que le llegue al paciente y que sea en todo Honduras. Si esto funciona bien, si se hace bien, podríamos ejecutar por año hasta 20 millones de dólares, así que le estamos apuntando a ese número, imagínense ya se convertirían prácticamente en 80 millones de dólares. Cuando el presidente dice que va a tomar la batuta del tema de la emergencia, dice que lo va a hacer con sus designados y con un equipo de trabajo, ¿usted también está involucrada en este tema de emergencia? El presidente nombró a los viceministros, ¿verdad? Entonces ahí tiene su parte técnica y él va a estar pues ya sabemos la importancia del tema de salud, o mejor dicho la emergencia que vive el pueblo hondureño en este tema, esto no lo delegó, lo va a hacer él desde su silla. Es un gran reto y en mi caso más que todo sería algo de seguridad alimentaria y ya tenemos como un año de estar trabajando con la plataforma productiva, ¿qué significa esto? Que nosotros estábamos en campaña pero estábamos ya revisando los problemas que tiene el agro, ¿verdad? Y esto va a garantizar la seguridad alimentaria y otro punto fuerte, otro problema muy grande que tiene el pueblo es el alto costo de la canasta básica.

Cuando se revisó en campaña el tema de los problemas que afectaban más al pueblo nosotros encontramos que el tema era salud, era educación, era el alto costo de la canasta básica, infraestructura y varios temas más. En educación ya vio cómo estamos, estamos entregando en cada centro educativo y se imprimieron 10 millones de libros, es un kit que contiene un libro de ciencias naturales, uno de ciencias sociales, de matemáticas, español y su cuaderno de trabajo, así como la guía del maestro. Cuando hay tres designados, cada uno tiene como su rol establecido, ¿verdad? Ya me ha explicado el caso suyo, el Plan Trifinio, los otros dos designados con sus funciones y labores... Bueno, vamos a estar siempre a la disposición. El presidente es sumamente activo, dinámico, trabaja con ese sentido de dar respuesta rápida de emergencia. Y vamos a involucramos también en el tema de andar en la distribución de libros. Con el Plan Trifinio cuando usted recibe, no sé si pudieron ver alguna oportunidad de mejora en comparación a cómo se venía manejando con la administración anterior... Fíjese que siempre hay oportunidades de mejora, ¿verdad? Y debo reconocer que doña Doris (Gutiérrez) ha sido muy amable, una gran señora podría concluir. Tuve la oportunidad de tenerla aquí en oficina, hemos platicado, pero sí yo sé que podemos hacer muchas cosas más, podríamos buscar más cooperantes para hacer más amplio y que haya mayor cobertura. En temas de desarrollo para esta zona, como se lo decía, tomar como modelo de repente esos municipios y luego, pues a través de los mismos cooperantes hacer algún tipo de, que se pueda extender a otros municipios. Usted y la designada María Antonieta son del sur, ¿qué se puede esperar para el sur del país? Vea, yo les digo a mis compañeros que tenemos al presidente del Congreso que es de Valle, tenemos al secretario que es de Choluteca, tenemos a mi compañera María Antonieta con raíces sanmarqueñas, y nueve diputados en Choluteca más los de Valle; tenemos a la canciller y su servidora entonces definitivamente que este tiene que ser, yo diría la hora de Honduras, el tiempo del sur, verdad. Me parece que hay un gran compromiso y tenemos que dar respuesta a la zona sur.

Aparte de las áreas que usted ya me mencionó, ¿hay alguna otra en la que ya está trabajando, que ya se le ha designado? Estoy con el tema de los gremios y el gremio que viendo más que todo es la plataforma productiva, o sea, lo que venimos trabajando en el tema de campesinos, fundaciones, cooperantes y hemos estado atendiendo representantes. Con el tema del Fondo de Población de las Naciones Unidas, muy interesante porque acá el enfoque es el tema de las niñas, de la juventud, los embarazos de niñas, los niños a que se preparen y que tengan oportunidades, que estudien y que igual después puedan tener su trabajo digno. Hemos hecho acercamientos, creo que le mencionaba que con Visión Mundial estuvimos participando en un foro latinoamericano y tuve la oportunidad de reunirme con la plataforma productiva a lo largo y ancho de Honduras, conociendo los problemas de los diferentes sectores y que no puedo dejar de mencionar el camarón en la zona sur de Honduras ya que hemos tenido muchas reuniones con pequeños, medianos y grandes productores. Ellos están estresados, recuerden que salimos del mercado de Taiwán sin planificación, y esto vino a quitar 14.000 empleos, eso significa que dejaron de producirse 14.000 hectáreas de camarón entonces esto impactó fuertemente en la economía y ahora hay muchas fincas que están ahí abandonadas y queremos reactivar, queremos que vuelva el empleo. De manera responsable se está haciendo la revisión del mercado y lo que ellos están pidiendo también son tasas favorables para reactivar esta industria, piden también infraestructura y de hecho se está dando repuesta en el sentido de infraestructura.

Y en el tema del camarón, por ejemplo, yo sé que el presidente es el que va a definir el tema de la política exterior, y eso incluye China con Taiwán, pero si usted me menciona que se cerraron un número de hectáreas o de empresas del camarón, ¿cómo reacomodar ese mercado? Bien, eso hay que revisarlo de manera responsable y de hecho eso se ha estado platicando, todos quisiéramos no abandonar el mercado que está, no podemos porque también se ha establecido algún tipo de exportaciones con otros mercados. Yo le apostaría a que se aperturen o se reaperturen los mercados anteriores, los que ya teníamos y que si hubiera manera de poder conservar podríamos entonces necesitar mayor producción de la que tuvimos en el pasado porque hay nuevos mercados y se reactivan los que estuvieron en el pasado, entonces tendríamos mayor inversión y mayor empleo para la población. Hay un tema, por ejemplo, con Taiwán y China que China tiene una política de una sola China y si usted está conmigo no tiene que estar con el otro, no sé si dentro de esas posibilidades está el hecho de por lo menos ver el aspecto comercial para ver si se puede mandar determinado cargamento de camarón a Taiwán. Bueno, eso lo verán las personas que están revisando este tema. Solo sé que nuestro presidente es un hombre sumamente responsable y que se hará de manera planificada, lo que tenga que decidir lo va a hacer de manera responsable, no como pasó anteriormente donde la población fue la afectada perdiendo el empleo. Sé que se está reglamentando en el Congreso y con los sectores, pero en el tema de la emergencia, por ejemplo, con la mora quirúrgica, a priori, ¿qué es lo que, lo que se pretende?

Bien, inmediato es atender la emergencia y el plan siempre fue, verdad, es que ya ningún hondureño más muera por falta de atención médica. Entonces, no tenemos las condiciones en el sector público, pero el plan es también trabajar, como dice el presidente, en dos años ya poder ver otro rostro, otra cara en el tema de salud. De momento lo que se está haciendo es que ha habido una comisión revisando estos temas y hay gente muy preparada con toda la competencia para dar respuesta, se está viendo con qué infraestructura en salud tenemos en la parte privada. Entonces, a partir de ahí, me imagino que ya viene empezar a hacer la planificación y bueno, también con el tema de las farmacias que ha pedido nuestro presidente que sean atendidas por redes así. ¿Con el hospital qué se está terminando en Choluteca qué se va a hacer? El presidente ha dicho que dará seguimiento y se van a completar todo lo que se evalúe como bueno y hay otros que definitivamente hay que hacer mejoras, pero se dará seguimiento. Acá no es tema de político o que lo dejaron empezado, aquello no continuar. Siontinuar.Si lo que empezaron, lo que quedó en proceso es bueno, el presidente ha dicho que se van a finalizar, se van a completar. Eso es bien importante porque si está bien, hay que aprovecharlo sin importar que lo hayamos iniciado nosotros.

