Nasry Asfura convoca a su primer Consejo de Ministros: ¿qué temas abordarán?

El presidente Nasry Asfura convocó a su gabinete de gobierno y estos serán las temas que abordarán

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 15:05
El presidente Asfura ha citado para la semana entrante a los funcionarios en Casa de Gobierno.

 Foto: Cortesía Casa Presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura realizará en la semana entrante su primer Consejo de Ministros en Casa de Gobierno.

La cita con los funcionarios está pactada para el martes 24 o miércoles 25 de febrero y el tema principal será la eliminación o fusión de al menos 38 instituciones estatales.

¿Qué sanciones tendrán diputados que no cumplan con el nuevo código de vestimenta del Congreso?

A la fecha se han designado poco más de 80 altos funcionarios en el gabinete de gobierno del presidente Asfura y todos ellos están citados para la sesión de trabajo en la sede del Poder Ejecutivo.

La convocatoria a los funcionarios será girada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, mientras que la agenda es brindada a los burócratas por parte del presidente Nasry Asfura a través de su secretario privado, Luis Castro.

Fue el propio mandatario quien confirmó que el Consejo de Ministros se efectuará “entre martes y miércoles donde vamos a aprobar la reducción del gobierno, probablemente 20 instituciones las vamos a reducir o cerrar porque no podemos gastar el dinero que no tenemos”.

Tras haber tomado posesión el 27 de enero, este será el primer Consejo de Ministros y entre otros temas en agenda está la visita actual del Fondo Monetario Internacional (FMI), programa de bacheo, emergencia nacional por salud y otros.

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, se refirió -el 17 de noviembre- a uno de los temas que tocarán en este primer Consejo de Ministros.

Presidente delega firma de nombramientos y cancelaciones en Luis Castro

“Uno de los temas en el próximo Consejo de Ministros será la disminución del aparato estatal para poder lograr un ahorro sustancial que va a rondar entre los 10 y 15 mil millones de lempiras, un ahorro que no necesariamente va a reflejar una disminución en el presupuesto porque esos recursos se van a redireccionar para utilizarlos en pasivo laboral, pago de deuda y otros compromisos que tiene el Estado”, acotó.

La reformulación del presupuesto general de la República también se encuentra en agenda para esta primera sesión de trabajo.

