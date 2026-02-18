Nasry Asfura convoca a su primer Consejo de Ministros: ¿qué temas abordarán?

La cita con los funcionarios está pactada para el martes 24 o miércoles 25 de febrero y el tema principal será la eliminación o fusión de al menos 38 instituciones estatales.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura realizará en la semana entrante su primer Consejo de Ministros en Casa de Gobierno.

A la fecha se han designado poco más de 80 altos funcionarios en el gabinete de gobierno del presidente Asfura y todos ellos están citados para la sesión de trabajo en la sede del Poder Ejecutivo.

La convocatoria a los funcionarios será girada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, mientras que la agenda es brindada a los burócratas por parte del presidente Nasry Asfura a través de su secretario privado, Luis Castro.

Fue el propio mandatario quien confirmó que el Consejo de Ministros se efectuará “entre martes y miércoles donde vamos a aprobar la reducción del gobierno, probablemente 20 instituciones las vamos a reducir o cerrar porque no podemos gastar el dinero que no tenemos”.

Tras haber tomado posesión el 27 de enero, este será el primer Consejo de Ministros y entre otros temas en agenda está la visita actual del Fondo Monetario Internacional (FMI), programa de bacheo, emergencia nacional por salud y otros.

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, se refirió -el 17 de noviembre- a uno de los temas que tocarán en este primer Consejo de Ministros.