Familiares de capitán colombiano desaparecido en el Caribe piden respuestas a Honduras

Bogotá, Colombia.- Familiares del capitán colombiano Henry Lozano denunciaron este miércoles la falta de respuesta de las autoridades marítimas de Honduras y reclamaron apoyo urgente del Gobierno colombiano para localizar el barco Júpiter, desaparecido en el Caribe desde comienzos de mayo con cuatro tripulantes a bordo.

La embarcación zarpó el 4 de mayo desde el puerto de Manzanillo, en República Dominicana, con destino a Cartagena de Indias en un trayecto que debía tardar entre cinco y seis días, relató a EFE Ramiro Lozano, hermano del capitán.

El barco de bandera dominicana y 73 metros de eslora, "viajaba sin carga y debía ingresar a un astillero en Cartagena para reparaciones antes de cubrir rutas en el Pacífico colombiano", explicó Lozano.

En la embarcación iban cuatro personas: el capitán colombiano Henry Lozano y tres tripulantes dominicanos identificados como Joselito Antonio Paulino, José Aristides Ureña Díaz y Miguel Ramón Ureña Ruiz, que también es residente en Estados Unidos.

La familia comenzó a preocuparse hacia el 11 de mayo, cuando el barco no llegó a Cartagena y cesó toda comunicación, incluso por el sistema satelital Starlink que llevaba a bordo.