El 19% de 32 muertos en últimas 4 masacres en Honduras eran menores de edad

Las cuatro masacres registradas en menos de una semana en Honduras dejaron una cifra que ha comenzado a generar preocupación en distintos sectores del país: seis de las 32 víctimas eran menores de edad.
El dato significa que casi el 19 por ciento de las personas asesinadas en estas matanzas eran adolescentes de entre 14 y 16 años, una realidad que vuelve a poner sobre la mesa el impacto de la violencia en la niñez y juventud hondureña.
Las víctimas menores fueron identificadas en dos de las cuatro masacres ocurridas entre el 21 y 26 de mayo en los departamentos de Colón y Yoro.
Tres de ellos murieron durante la masacre del 21 de mayo, ocurrida en la comunidad de Rigores, en Trujillo, donde hombres armados asesinaron a 20 personas dentro de una finca de palma africana.
Entre las víctimas estaban Gerson Adonay Ramos Paz, de 16 años; Carlos Joel Milla Pineda, de 14; y José Eduardo Miranda Matute, también de 14 años.
Familiares aseguraron en aquel momento que muchas de las víctimas únicamente se dedicaban a trabajar y residían en comunidades cercanas a la zona donde ocurrió el ataque.
Días después, el martes 26 de mayo, la violencia volvió a golpear a menores de edad en El Progreso, donde tres adolescentes fueron asesinados detrás de un centro educativo en la colonia Suazo Córdova.
Las víctimas fueron identificadas como Geral Isaac Padilla Castro, de 15 años; Carlos Daniel Vásquez Suazo, de 16; y Jonathan Joel Hernández Moreno, de 15 años.
Versiones preliminares indicaron que los jóvenes eran estudiantes y que ese mismo martes debían asistir a clases vestidos de color como parte de actividades escolares.
La muerte de los seis adolescentes ocurrió en medio de una semana marcada por una fuerte ola de violencia que también dejó cinco agentes de la Dipampco asesinados en Corinto, Cortés, y cuatro personas muertas en una nueva masacre registrada en La Lima.
El impacto de estas cifras ha incrementado la preocupación sobre cómo la criminalidad y las disputas armadas continúan alcanzando a jóvenes y menores de edad en diferentes regiones del país.
Mientras tanto, las autoridades de seuridad anunciaron recientemente la conformación de una nueva mesa nacional de seguridad para intervenir territorios considerados conflictivos y reducir la capacidad operativa de grupos delictivos.
Sin embargo, las recientes masacres y la muerte de seis menores en menos de una semana reflejan la magnitud de una crisis de violencia que continúa dejando luto en familias hondureñas y arrebatando la vida de jóvenes a edades cada vez más tempranas.
Geral Isaac Padilla Castro, Carlos Daniel Vásquez Suazo, Jonathan Joel Hernández Moreno, Gerson Adonay Ramos Paz, Carlos Joel Milla Pineda y José Eduardo Miranda Matute son los nombres de seis menores de edad cuyas vidas fueron apagadas de forma violenta en apenas unos días, reflejando la dura realidad de un país donde la muerte de adolescentes y niños parece volverse cada vez más frecuente en medio de las masacres y la criminalidad.