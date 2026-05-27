Semana sangrienta: 4 masacres, más de 30 muertos y una mesa de seguridad como combate a la violencia

La violencia no se detuvo ahí. Durante la noche del lunes 25 de mayo, otra masacre estremeció a la colonia Filadelfia, en La Lima, Cortés, donde cuatro personas murieron tras un ataque armado. Entre las víctimas estaban Yoselin Guifarro García, de 30 años; Jorge Orlando Dubón González, de 37; José Noel Gómez, de 40; y Cristofer Jared Suazo Vázquez, de apenas 18 años.