Nasry Asfura remueve su primera funcionaria, aunque la envía a otra institución

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura tomó la determinación este 27 de mayo de realizar el primer cambio en su gabinete de gobierno con la remoción del titular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Se trata de la abogada Elizabeth Rodríguez que no continuará al mando de la OABI, pero seguirá como funcionaria al ser la nueva autoridad de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT).

Rodríguez no estuvo ni cuatro meses en el cargo ya que fue designada el 6 de febrero. En la CICESCT reemplazará a Sua Martínez, funcionaria que estuvo al mando desde el gobierno de Xiomara Castro. Ante este movimiento se ha designado al abogado Jorge Alberto Cálix Orellana como el nuevo titular de la OABI. Cálix Orellana no es el diputado del Partido Liberal, su nombre corresponde a un abogado que ha destacado en el litigio privado y es padre del alcalde de Gracias, Lempira, José Mario "Chelito" Cálix.