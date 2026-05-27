  1. Inicio
  2. · Honduras

Nasry Asfura remueve su primera funcionaria, aunque la envía a otra institución

Nasry Asfura decidió nombrar un nuevo titular en la OABI y se trata del abogado Jorge Alberto Cálix Orellana

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 13:22
Nasry Asfura remueve su primera funcionaria, aunque la envía a otra institución

El presidente Asfura tomó la decisión de hacer el primer cambio en su gabinete.

Foto: Cortesía Casa de Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura tomó la determinación este 27 de mayo de realizar el primer cambio en su gabinete de gobierno con la remoción del titular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Se trata de la abogada Elizabeth Rodríguez que no continuará al mando de la OABI, pero seguirá como funcionaria al ser la nueva autoridad de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT).

Nasry Asfura afirma que sí quiere traer la CICIH, pero "lleva mucho tiempo"

Rodríguez no estuvo ni cuatro meses en el cargo ya que fue designada el 6 de febrero.

En la CICESCT reemplazará a Sua Martínez, funcionaria que estuvo al mando desde el gobierno de Xiomara Castro.

Ante este movimiento se ha designado al abogado Jorge Alberto Cálix Orellana como el nuevo titular de la OABI.

Cálix Orellana no es el diputado del Partido Liberal, su nombre corresponde a un abogado que ha destacado en el litigio privado y es padre del alcalde de Gracias, Lempira, José Mario "Chelito" Cálix.

¿Qué ha hecho Nasry Asfura en los primeros 100 días?: resultados

En días previos, el presidente Nasry Asfura aseguró que haría cambios en su gabinete si algún funcionario no cumplía con su trabajo.

No obstante, desde el Poder Ejecutivo han afirmado que este cambio no se da por un bajo rendimiento en funciones de Elizabeth Rodríguez y obedece a una estrategia institucional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias