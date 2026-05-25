Presidente Asfura: “Trabajaremos incansablemente para garantizar seguridad a periodistas”

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, destacó el papel del periodismo en la construcción de la democracia y la paz durante su discurso en la entrega del Premio Nacional de Periodismo, Álvaro Contreras 2026. En su intervención, el mandatario afirmó que “el periodista es un actor fundamental en la construcción de nuestra democracia y la paz” y aseguró que la manera en que se comunica la información influye directamente en el entendimiento entre los hondureños. Asfura señaló también que el país necesita “un periodismo evaluado, un periodismo que diga siempre la verdad ante todo” para fortalecer la credibilidad de Honduras.

“Así vamos a lograr una Honduras más creíble, más fuerte y vamos a demostrarle también el amor que tenemos para ella”, expresó el gobernante ante representantes del gremio periodístico nacional. Durante el acto, el presidente felicitó a la junta directiva del Colegio de Periodistas de Honduras y reconoció especialmente la trayectoria de Lucía Alvarado, galardonada con el máximo reconocimiento periodístico este año. “Treinta y nueve años, cuatro décadas de mucho esfuerzo, trabajo y valentía que ha demostrado que sí se puede”, manifestó Asfura, quien destacó la dedicación y constancia de la comunicadora. El mandatario también reiteró el compromiso de su gobierno con la libertad de prensa y el derecho a la información. “En este gobierno ratificamos nuestro compromiso firme e inquebrantable con la libertad de prensa”, declaró, al tiempo que pidió fomentar la tolerancia y la capacidad de escuchar distintas opiniones dentro de la sociedad hondureña.

Asfura sostuvo que una nación se fortalece cuando existe debate abierto y una crítica basada en la verdad. “Reconocemos que el país está más fuerte cuando el debate es abierto, cuando la crítica es respetuosa y cuando se basa en la verdad”, afirmó, al tiempo que reiteró que su administración será defensora de la libertad de expresión. . “No solo reconocemos el derecho a informar, sino que trabajaremos incansablemente para garantizar que cada periodista en Honduras pueda desempeñar su labor en condiciones de seguridad, integridad y respeto a la dignidad humana”.