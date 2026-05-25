Jerry Bengtson luego de salir de Olimpia: "Después de tantos años defendiendo este escudo"

El atacante emitió un comunicado en el que reveló la verdad sobre su salida, dejó de manifiesto que no se retira y habla de lo que vivió dentro del equipo dirigido por Eduardo Espinel.

Tegucigalpa, Honduras .- El delantero Jerry Bengtson se convirtió en la séptima baja del Olimpia que está haciendo una reestructuración del plantel tras el fracaso en el Clausura donde se quedó al margen en la triangular luego de perder frente a Marathón.

El exjugador del Belgrano de Córdoba de Argentina, de 39 años, se consolidó como uno de los atacante estelares principalmente en las dos etapas del entrenador Pedro Troglio, donde conquistó las ocho copas, además tuvo que hacerle espacio a Benguché en el periodo de Eduardo Espinel.

“Me hubiese gustado que mi último partido con esta camiseta terminara levantando una copa, pero lastimosamente no se pudo dar. Aun así, me voy con la frente en alto y con el orgullo de haber defendido estos colores durante tantos años”, dice Bengtson en el comunicado.

Bengtson llegó a Olimpia en junio de 2018 y rápidamente se convirtió en una pieza clave dentro del plantel. A lo largo de su paso por el club disputó más de 300 encuentros oficiales y dejó números impresionantes, anotando 144 goles en la Liga Nacional y otros 10 tantos en torneos internacionales de Concacaf.

“Hoy me toca decir adiós, pero mi corazón quedará marcado para siempre por este equipo. Es imposible no amar a Olimpia después de tantos años defendiendo este escudo, ganando y luchando tantas batallas que quedarán guardadas para toda la vida”, comenta el atacante.

Varios equipos han mostrado interés en sus servicios y uno de los que más fuerte está pujando por sumarlo a sus filas es el Olancho FC, club que ya está en comunicación con el jugador quien busca extender su récord goleador en Honduras que sobrepasa los 200 goles.

NÚMEROS DE BENGTSON EN OLIMPIA

145 goles en Liga Naciona

l10 goles en Concacaf

155 GOLES EN TOTAL.

LOGROS PERSONALES

Maximo goleador de Liga con 207 goles.

Segundo goleador histórico de Olimpia con 155. (Wilmer hizo 220)

COMUNICADO DE BENGTSON

Tegucigalpa M.D.C 23 de mayo de 2026

Club Olimpia DeportivoPresente

Quiero comenzar agradeciendo a Dios, a mi familia, amigos, jugadores, cuerpos técnicos desde mi llegada a Olimpia hasta el día de hoy, a la dirigencia, y a cada persona que forma parte de esta gran institución. Gracias también a los aficionados que siempre me apoyaron y tiraron buenas vibras.

Cuando llegué al club jamás imaginé poder vivir tantas cosas importantes y momentos tan inolvidables. Cada logro fue posible gracias a la familia que se formó en cada torneo, a ese grupo unido que siempre remó hacia el mismo lado, luchando juntos por un mismo objetivo. Gracias infinitas por cada experiencia vivida.

Me hubiese gustado que mi último partido con esta camiseta terminara levantando una copa, pero lastimosamente no se pudo dar. Aun así, me voy con la frente en alto y con el orgullo de haber defendido estos colores durante tantos años.

Esto no termina aquí. Le deseo al Club Deportivo Olimpia muchos éxitos y que sigan cosechando grandes cosas, haciendo cada vez más grande la historia de esta institución.

Hoy me toca decir adiós, pero mi corazón quedará marcado para siempre por este equipo. Es imposible no amar a Olimpia después de tantos años defendiendo este escudo, ganando y luchando tantas batallas que quedarán guardadas para toda la vida.

Gracias por todo, Olimpia.

Jerry Ricardo Bengtson Bodden