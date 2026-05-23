Olimpia: Barrida en el León y el bombazo que buscan dar para reforzarse

Tras no poder llegar a la final, Olimpia está comenzando a reestructurarse y viene varios cambios. Ya hay bajas confirmadas y se esperan varios fichajes.
Eduardo Espinel, DT del conjunto blanco, seguirá al mando al menos por un semestre más.
Olimpia hizo oficial la salida del lateral izquierdo Carlos Sánchez.
El volante argentino Agustín Mulet también salió del club, pese a que tuvo buen nivel este semestre.
Otro lateral izquierdo que fue anunciado como baja es Elison Rivas, que tiene ofertas de Guatemala y El Salvador.
Asimismo fue dado de baja Josman Figueroa, quien salió de la reserva del equipo melenudo.
El volante argentino Santiago Ramírez se une a las bajas, extranjero que no tuvo muchos minutos.
Tras varios años en la institución y siendo el capitán, Jerry Bengtson saló y aún no piensa en retirarse.
Jorge Benguché es seguido desde Costa Rica y podría ser legionario nuevamente.
Edrick Menjívar también es seguido desde el fútbol de Costa Rica y valora ser legionario.
Olimpia quiere dar un bombazo y busca fichar a Antony Lozano, quien no seguirá en el Santos de México.
Marcelo Santos no sería renovado en Motagua y desde Olimpia se han interesado en sus servicios.