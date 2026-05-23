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Olimpia: Barrida en el León y el bombazo que buscan dar para reforzarse

Olimpia está pasando por una reestructuración en su plantel y se vendrán más cambios

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 16:58
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Tras no poder llegar a la final, Olimpia está comenzando a reestructurarse y viene varios cambios. Ya hay bajas confirmadas y se esperan varios fichajes.

Foto: Cortesía redes
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Eduardo Espinel, DT del conjunto blanco, seguirá al mando al menos por un semestre más.

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Olimpia hizo oficial la salida del lateral izquierdo Carlos Sánchez.

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El volante argentino Agustín Mulet también salió del club, pese a que tuvo buen nivel este semestre.

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Otro lateral izquierdo que fue anunciado como baja es Elison Rivas, que tiene ofertas de Guatemala y El Salvador.

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Asimismo fue dado de baja Josman Figueroa, quien salió de la reserva del equipo melenudo.

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El volante argentino Santiago Ramírez se une a las bajas, extranjero que no tuvo muchos minutos.

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Tras varios años en la institución y siendo el capitán, Jerry Bengtson saló y aún no piensa en retirarse.

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Jorge Benguché es seguido desde Costa Rica y podría ser legionario nuevamente.

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Edrick Menjívar también es seguido desde el fútbol de Costa Rica y valora ser legionario.

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Olimpia quiere dar un bombazo y busca fichar a Antony Lozano, quien no seguirá en el Santos de México.

Foto: Archivo El Heraldo
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Marcelo Santos no sería renovado en Motagua y desde Olimpia se han interesado en sus servicios.

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