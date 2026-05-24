Alteraron cuatro veces el presupuesto para hospitales de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque

EL HERALDO Plus buscó la versión de Pineda sobre el aumento en el costo de los hospitales. Aunque aceptó una entrevista, no se presentó. El 5 de noviembre de 2025 defendió públicamente “los proyectos de la presidenta Xiomara Castro”, pero sin presentar documentos.En su intervención, presentó documentos que correspondían a diseños elaborados durante la gestión de Ramos y autorizados por Finanzas bajo la administración de Moncada. No obstante, atribuyó su origen al exministro Matheu, a quien señaló como responsable de los diseños y presupuestos iniciales.En esa misma comparecencia, Pineda expuso cifras que coincidían con los últimos oficios emitidos por la SIT el 13 de diciembre de 2023 y presentó además los nuevos valores del proyecto, con incrementos en costo y dimensiones respecto a las etapas anteriores. La elaboración de los nuevos planos fue encargada a la firma española GHESA Ingeniería y Tecnología.El Hospital de Santa Bárbara, según dijo, volvió a modificarse. El costo pasó de 1,783 millones a 4,405 millones de lempiras, lo que representa un incremento de 2,622 millones (2.47 veces su valor anterior).El crecimiento también se reflejó en la infraestructura hospitalaria. El área construida —es decir, todo estructurado y habilitado dentro del hospital para que funcione— pasó de 26,317 m² a 38,734 m², un aumento de 12,417 m², equivalente a un 47%.