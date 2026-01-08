Octavio Pineda fue elegido como el mejor funcionario de 2025 en la encuesta de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, fue el ganador en la encuesta de EL HERALDO como el mejor funcionario del gobierno de Honduras en 2025. En la encuesta Pineda acumuló 50,757 votos, equivalente al 89.53% Esta es la tercera ocasión en la que los lectores de EL HERALDO lo escogieron como el funcionario más destacado del año.

Pineda fue el titular de la SIT a partir de 2023 tras la salida de Mauricio Ramos. No obstante, ya formaba parte del gabinete de la presidente Xiomara Castro al fungir como director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) en 2022. Por otro lado, en segundo lugar quedó el alcalde de Distrito Central, Jorge Aldana, con 5,064 votos que se traducen en 8.93%. En cuanto al tercer escaño, fue ocupado por Miroslava Cerpas, comisionada del Sistema Nacional de Emergencias 911 con 155 marcas.

Conozca los resultados

La encuesta de EL HERALDO estuvo activa desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el pasado 8 de enero a las 11:59 p.m. Para conocer todos los resultados, diríjase al botón “Resultados” para conocer cuántos votos obtuvo cada uno de los funcionarios de las instituciones estatales centralizadas y descentralizadas.