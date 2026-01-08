Ministro Octavio Pineda y empresario Lenir Pérez se acusan de corrupción en "zipizape" de redes

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de alabar su propio trabajo durante el gobierno de salida de Xiomara Castro, Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), aseguró que se va con la frente en alto, aunque fue cuestionado por el presidente de Grupo EMCO, Lenir Pérez, quien lo señaló de haber hecho solicitudes que le habrían favorecido a él y a su "jefe". El zipizape, protagonizado por Pineda en su cuenta de X, inició cuando el funcionario le respondió a la activista liberal Julia Talbott, en referencia a la salida de su cargo este próximo 27 de enero, con el ingreso del nuevo gobierno del Partido Nacional. "Gobernamos 4 años con resultados fenomenales. Di todo, me entregue en cuerpo y alma, trabaje y sigo trabajando. Saldré del puesto con la frente en alto y con la firme convicción que trabajando incansablemente como me caracteriza, volveremos más temprano que tarde", posteó el funcionario.

En la misma publicación, el polémico empresario, vinculado a controversias legales y ambientales, se involucró diciendo: "¿Frente en alto? ¿Ya se te olvidó la visita que viniste a Miami? ¿Y qué fue lo que pediste?", sin dar más detalles. Aquí comenzó todo. Minutos después de su comentario, Pineda respondió a lo mencionado de sus salidas afirmando que sí viajó en dos ocasiones a Miami para reunirse con el equipo de Pérez. La primera el 24 de enero de 2024 y la segunda el 3 de octubre de 2025, asegurando que siempre se llevó un diálogo como vía para resolver conflictos institucionales.

El funcionario detalló que durante esos encuentros se abordaron problemas con la Procuraduría General de la República (PGR), la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) y otros entes del Estado, donde afirmaron dos documentos de entendimiento, además de señalar que una terminal de carga actualmente es utilizada por el empresario. “No quieras ahora venir a confundir ni a dar a entender algo más, donde vos sabés que no hay ni nunca hubo. Ahora, ¿por qué me voy del puesto me atacás? ¿No era yo tu ‘amigo’ y me decías que te apoyara? Vos jamás me ofreciste nada y yo nunca te pedí nada”, rechazó Pineda.

Entre la tiradera de Pineda y Pérez, salió a relucir si el empresario hondureño ya resolvió sus asuntos en Estados Unidos donde fue interrogado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI ), por la presunta relación de una empresa siderúrgica estadounidense con vínculos a una compañía de Pérez. "Eso se lo vas a defender en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, con los agentes del FBI y los fiscales que estaban en el Mandarin Oriental ese día, cuando hiciste tus solicitudes para tu persona y tu jefe. Te recomiendo buscarte un buen abogado", amenazó Pérez.

¿Quién es el empresario Lenir Pérez?

Lenir Alexander Pérez Solís es un empresario hondureño y presidente del conglomerado Grupo Emco Holding, con inversiones en sectores como construcción, aeroportuario y siderurgia. Su caso ha sido polémico en el país por la concesión que obtuvo para construir y operar el Aeropuerto Internacional de Palmerola, un proyecto que fue inaugurado en 2021 y que ha sido objeto de debate sobre su ejecución y beneficios para el país.