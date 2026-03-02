  1. Inicio
Milagro Flores y Malena encabezan la lista: Convocatoria para la selección femenina de tiktokers

Estas son las bellas damas que fueron convocadas para representar a Honduras con la selección femenina de creadoras

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 15:16
Milagro Flores y Malena encabezan la lista: Convocatoria para la selección femenina de tiktokers
1 de 27

El reconocido creador de contenido Supremo sorprendió en las últimas horas al girar la convocatoria de la selección de tiktokers femenina de Honduras.

Tras el rotundo éxito de la selección masculina, esta es la convocatoria de damas para los compromisos venideros.
2 de 27

Tras el rotundo éxito de la selección masculina, esta es la convocatoria de damas para los compromisos venideros.

Malena Maradiaga: La guapa creadora de contenido es una de las jóvenes figuras que estará en la "H Femenina".
3 de 27

Malena Maradiaga: La guapa creadora de contenido es una de las jóvenes figuras que estará en la "H Femenina".

Alinne Fonseca: La cantante catracha ha sido seleccionada por Supremo para intregrar la selección de creadoras.
4 de 27

Alinne Fonseca: La cantante catracha ha sido seleccionada por Supremo para intregrar la selección de creadoras.

Soyloruga: La influencer hondureña, popular en TikTok por su contenido humorístico y espontáneo jugará con la bicolor femenina.
5 de 27

Soyloruga: La influencer hondureña, popular en TikTok por su contenido humorístico y espontáneo jugará con la bicolor femenina.
La Colocha: La guapa creadora es conocida por su amor al fútbol y es fiel seguidora del Platense.
6 de 27

La Colocha: La guapa creadora es conocida por su amor al fútbol y es fiel seguidora del Platense.

Milagro Flores: La guapa comunicadora es cercana a Supremo y no podía faltar en esta convocatoria.
7 de 27

Milagro Flores: La guapa comunicadora es cercana a Supremo y no podía faltar en esta convocatoria.

Alejandra Rubio: Otra de las lindas influencers catracha que podría jugar los partidos venideros de la selección de creadoras.
8 de 27

Alejandra Rubio: Otra de las lindas influencers catracha que podría jugar los partidos venideros de la selección de creadoras.

Paty Burgos: La espontanea tiktokers también fue tomada en cuenta por Supremo.
9 de 27

Paty Burgos: La espontanea tiktokers también fue tomada en cuenta por Supremo.

Nala Rodríguez: Otras de las personalidades de Tiktok que serán protagonistas en la selección femenina.
10 de 27

Nala Rodríguez: Otras de las personalidades de Tiktok que serán protagonistas en la selección femenina.

La Tortuga HN: Ha destacado en los últimos meses por sus canciones y ahora se une al deporte.
11 de 27

La Tortuga HN: Ha destacado en los últimos meses por sus canciones y ahora se une al deporte.

Majo Ramírez: "Juanchi" es una de las figuras que más le podría aportar a esta selección. Ella es amante de los deportes.
12 de 27

Majo Ramírez: "Juanchi" es una de las figuras que más le podría aportar a esta selección. Ella es amante de los deportes.

Meylin Cardenas: La novia del futbolista Alenis Vargas fue convocada por Supremo.
13 de 27

Meylin Cardenas: La novia del futbolista Alenis Vargas fue convocada por Supremo.

Chiliwily: La creadora de contenido catracha estará en los próximos partidos de la selección femenina de tiktokers de Honduras.
14 de 27

Chiliwily: La creadora de contenido catracha estará en los próximos partidos de la selección femenina de tiktokers de Honduras.
Sindy López: Ella es una guapa hondureña que tiene muchos seguidores en redes y estará en la "H Femenina".
15 de 27

Sindy López: Ella es una guapa hondureña que tiene muchos seguidores en redes y estará en la "H Femenina".

La Queso: La novia de "Loncho" es una de las grandes sensaciones de esta convocatoria.
16 de 27

La Queso: La novia de "Loncho" es una de las grandes sensaciones de esta convocatoria.

La Bicha Catracha: Es popular creador de contenido estará en la selección femenina de tiktokers de Honduras.
17 de 27

La Bicha Catracha: Es popular creador de contenido estará en la selección femenina de tiktokers de Honduras.
Milagro Flores y Malena encabezan la lista: Convocatoria para la selección femenina de tiktokers
18 de 27

Elsa Oseguera: La guapa periodista está deslumbrando en la "Casa de El Lenguetazo" y en los próximos meses lo hará con la selección femenina de tiktokers de Honduras.
Ariela Cáceres: La periodista también fue convocada por Supremo.
19 de 27

Ariela Cáceres: La periodista también fue convocada por Supremo.

Waldina Zaldívar: Convocada por Supremo para la selección femenina de tiktokers de Honduras.
20 de 27

Waldina Zaldívar: Convocada por Supremo para la selección femenina de tiktokers de Honduras.
Jenny Claros: Convocada por Supremo para la selección femenina de tiktokers de Honduras.
21 de 27

Jenny Claros: Convocada por Supremo para la selección femenina de tiktokers de Honduras.
Nikcy Escobar: Convocada por Supremo para la selección femenina de tiktokers de Honduras.
22 de 27

Nikcy Escobar: Convocada por Supremo para la selección femenina de tiktokers de Honduras.
La Muda: Convocada por Supremo para la selección femenina de tiktokers de Honduras.
23 de 27

La Muda: Convocada por Supremo para la selección femenina de tiktokers de Honduras.
Betanco: Convocada por Supremo para la selección femenina de tiktokers de Honduras.
24 de 27

Betanco: Convocada por Supremo para la selección femenina de tiktokers de Honduras.
LipstickFables: Convocada por Supremo para la selección femenina de tiktokers de Honduras.
25 de 27

LipstickFables: Convocada por Supremo para la selección femenina de tiktokers de Honduras.
Katherine Díaz: Convocada por Supremo para la selección femenina de tiktokers de Honduras.
26 de 27

Katherine Díaz: Convocada por Supremo para la selección femenina de tiktokers de Honduras.
La Zarca Biker: Convocada por Supremo para la selección femenina de tiktokers de Honduras.
27 de 27

La Zarca Biker: Convocada por Supremo para la selección femenina de tiktokers de Honduras.
