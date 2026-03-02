Fijan límites al empleo parcial y prometen blindaje laboral ante temores de despidos

La legisladora explicó que uno de los principales temores expresados por las centrales obreras es que la figura termine desplazando contratos a tiempo completo, preocupación que ha sido abordada directamente en las mesas de diálogo.

La diputada nacionalista Daisy Andonie aseguró que el dictamen se construye bajo parámetros estrictos para impedir abusos y repetir errores del pasado.

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión especial del Congreso Nacional avanza en la estructuración de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial con una promesa para evitar que la nueva modalidad sustituya puestos permanentes y garantizar que todos los derechos laborales se paguen de forma proporcional.

“Hemos platicado con las centrales de obreros sobre algunos puntos de vista y el miedo más grande es que esta ley venga a suplantar los contratos permanentes. Sin embargo, les hemos dicho que vamos a velar porque esta ley esté bien articulada y no tenga ningún vicio”, afirmó Andonie.

La congresista sostuvo que el proyecto contempla mecanismos de corrección inmediata en caso de detectarse irregularidades, como despidos de empleados permanentes para recontratarlos bajo la modalidad parcial. En esos casos el contrato deberá revertirse automáticamente a la categoría que corresponda conforme a ley.

“Cuando se vea que un empleado ha sido despedido y contratado bajo esta modalidad, o que cumple los requisitos para un contrato a tiempo completo, inmediatamente se hace el cambio. Estamos protegiendo los derechos de los trabajadores y estamos regidos bajo el Código de Trabajo”, enfatizó la diputada.

Entre los puntos que la comisión ha remarcado se encuentra el pago proporcional de todos los beneficios laborales, así como el acceso al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y procesos de aprendizaje técnico a través del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

En paralelo, la comisión ya sostuvo reuniones con representantes del sector privado, incluyendo cámaras de comercio y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), los cuáles ven la iniciativa como un alivio para la economía, especialmente en sectores estacionales como el turismo.

“Ellos sienten que es un respiro para la economía, porque muchas veces no pueden mantener tantos empleos y terminan cerrando oportunidades. Nos han solicitado que si pudiéramos aprobar esta ley antes de Semana Santa sería un impulso importante para el sector turismo”, indicó Andonie.

No obstante, la diputada aclaró que la comisión no acelerará el proceso sin antes garantizar un texto sólido, ya que el objetivo es equilibrar la protección de los trabajadores con la necesidad de dinamizar la economía nacional.

“Tenemos la responsabilidad de presentar una ley bien articulada, que no vaya en contra de los derechos de los trabajadores y que también apoye al sector privado que tanto lo necesita”, subrayó.

Uno de los cambios relevantes es la denominación de la figura, que ya no llevará el nombre de “empleo por hora”, en alusión a la normativa derogada en 2022, sino que se identificará como empleo a tiempo parcial. Además, se establecerán porcentajes máximos dentro de las empresas para evitar la sustitución masiva de plazas permanentes.

“Esta ley solo va a permitir que un 70% u 80% de los empleados sean permanentes y que el otro 20% o 30% pueda ser contratado bajo esta modalidad. Es entendible que haya miedo, porque la ley de empleo por hora se prestó para quitar derechos, pero ahora tenemos un antecedente y una escuela que nos permite corregir esos errores”, manifestó.

La supervisión y aplicación de la normativa recaerá en la Secretaría de Trabajo, que deberá vigilar que no se cometan irregularidades y que se respeten los porcentajes y condiciones establecidos. De incumplirse los requisitos, el contrato pasará automáticamente a ser permanente, según explicó la congresista.

En el plano político, Andonie afirmó que existe mayoría suficiente para aprobar el dictamen, con el respaldo del Partido Nacional, el Partido Liberal y algunos votos adicionales, aunque reconoció que sectores de Libertad y Refundación mantienen oposición.

“Recordemos que la economía del país necesita un impulso. No podemos quedarnos estancados; tenemos que ayudar y asegurar que los hondureños tengan acceso a un beneficio laboral”, puntualizó.

La comisión informó que durante las próximas dos semanas continuará la socialización con más sectores del país y que se espera una contrapropuesta formal de las centrales obreras.

Asimismo, las reformas al Código del Trabajo ya fueron remitidas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conocer su opinión jurídica.

Aunque se proyecta que el dictamen pueda estar listo antes de Semana Santa, los diputados reiteraron que no sacrificarán calidad por rapidez. La meta, insistieron, es aprobar una ley técnicamente sólida que evite los abusos y controversias que marcaron la legislación anterior.