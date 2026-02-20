Ley de Empleo Parcial será socializada en primera instancia con centrales obreras y el Cohep

Tegucigalpa, Honduras.- La cuestionada Ley de Empleo a Tiempo Parcial iniciará a ser socializada la próxima semana con los sectores de la sociedad: empresa privada, obreros, universidades, entre otros, para dar a conocer cuál será el espíritu y las bondades de esta ley. El martes recién pasado, la comisión de dictamen de esta ley, en el Congreso Nacional (CN), elaboró un cronograma de socialización y tendrá como punto de partida una reunión con la dirigencia de las diferentes centrales obreras del país. Posteriormente, la jornada de socialización seguirá su curso con la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), y se valora hacerlo con otras cámaras de comercio de zonas industrializadas. Está programado que el proyecto de ley también se dé a conocer en los campus universitarios más grandes del país, comenzando con la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y otras de similar número de estudiantes.

Bondades de la nueva ley

El presidente de la bancada de diputados del Partido Liberal, en el Congreso Nacional, Jorge Cálix, puntualizó que la idea es que sea un proyecto de ley ampliamente socializado con las partes interesadas, especialmente las generadoras de empleos en todo el país y los interesados en trabajar en jornadas de medio tiempo, por ejemplo. "El único objetivo es que podamos tener oportunidades laborales para jóvenes, mujeres, madres solteras, para sectores particulares como la industria de la maquila, que está concentrada mayoritariamente en Cortés, la industria turística, la industria en chimenea, en donde hay días que son 'muertos' para la industria turística y que no se requiere tener empleados, pero hay días que son cargados y están llenos de trabajo", manifestó Cálix. Recalcó que uno de los objetivos de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, es que los jóvenes en edad estudiantil puedan trabajar sin que estos abandonen sus estudios, especialmente universitarios, y en el caso de la empresa privada, que genere un atractivo para que se pueda seguir invirtiendo en el país. Sin conocer todavía a profundidad el precepto que pondrá en vigencia el empleo por horas, la ciudadanía se hace preguntas, y una de ellas es: ¿cuáles serán las diferencias con el proyecto de ley que aprobó en la administración de Juan Orlando Hernández y que fue derogado por el gobierno de Xiomara Castro?

"Hay una diferencia sustancial. El proyecto de ley aprobado en su momento por la administración nacionalista de Juan Orlando no le respetaba derechos a los trabajadores, por ejemplo, la permanencia laboral, y sirvió para cometer abusos; los empleados permanentes de las empresas eran despedidos y recontratados bajo la modalidad de empleo por hora", precisó el parlamentario Jorge Cálix. Situaciones contractuales como esas terminaron degenerando el fin para el que supuestamente había sido creada esa ley, en aquel momento, creando más bien, un rechazo en la clase laboral del país, principalmente en los jóvenes que iniciaban con su primera experiencia laboral. Según Cálix, esos abusos ya no ocurrirán con la nueva ley. "Es sencillo, este proyecto de ley contempla el respeto y garantiza los derechos contenidos en el artículo 128 de la Constitución de la República, dentro de los cuales le menciono el décimo tercer mes de salario, décimo cuarto mes de salario, protección contra despido, licencia por maternidad, poder cotizar al Seguro Social, al RAP y al Infop".