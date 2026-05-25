Fichajes Honduras: Motagua busca jugador del Marathón y Olimpia ya mueve sus piezas

El mercado de fichajes en el fútbol de Honduras se ha activado, los equipos de Motagua y Marathón que apenas jugaron la final, ya son noticias y Olimpia ha empezado a buscar
Rubilio Castillo es agente libre luego de la finalización del torneo Clausura con el Marathón.
John Kleber de Oliveira se le venció su contrato con el Motagua, club con el que acaba de salir campeón y todo indica que será renovado.
Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, reconoció que el extremo Jefryn Macías tiene opciones de convertirse en legionario. Se ha mencionado que España sería su destino.
Tomás Sorto es otro de los jugadores que ha quedado sin contrato con el Marathón y no se asegura su continuidad.
Samuel Elvir, lateral derecho que jugó en Marathón, saldría del Monstruo Verde. No entra en los planes de la directiva tras finalizar su contrato.
El técnico argentino Pablo Lavallén aún no llega a un acuerdo de renovación con Marathón a pesar de la propuesta lanzada por la institución.
A Odín Ramos se le habrían terminado las oportunidades en el Marathón, quien tiene contrato pero se le rompería.
El defensor Luis Vega se ha quedado sin contrato con el Motagua y ahora buscarán renovarle.
Maylor Núñez le restan seis meses de contrato con el Marathón, pero todo indica que no seguiría con los verdolagas.
Luis Meléndez, jugador del Motagua que se le venció su contrato con los actuales campeones del fútbol hondureño
Kenny Bodden se le termina el contrato con el Marathón, es agente libre y ahora el defensor está siendo buscado por el Motagua.
El argentino Brian Farioli se le ha vencido el contrato con el Marathón, su buen actuar en el cierre del torneo ha despertado interés de otros clubes.
El polifuncional de Marathón, Damín Ramírez, se gastó un gran torneo Clausura y es agente libre. El Monstruo lidera para renovarlo.
Cristhian Sacaza también visualiza su futuro fuera de Marathón a pesar de tener vínculo contractual.
Francisco "Chelito" Martínez finalizó su contrato con Marathón, Olimpia y Motagua se enfocan en su fichaje.
El delantero juvenil de Marathón, César Sevilla, se quedó sin contrato y todavía no hay un arreglo de renovación.
César Samudio está con la opción de rescindir contrato con Marathón, equipo con el que perdió la titularidad con la llegada Jonathan Rougier.
Carlos "Zapatía" Mejía no seguiría en el Motagua, se sentará a hablar con la directiva y cuerpo técnico de los azules porque no ha sumado los minutos que desea.
Carlos "Carlón" Meléndez ha quedado sin contrato con el Motagua y luego de varios meses lesionado, su futuro queda en el aire.
Brayan Moya ha quedado libre del Marathón al rescindir su contrato, con quien tenía seis meses de vínculo.
Marcelo Santos se ha quedado sin contrato con el Motagua, surgió un rumor que Olimpia lo busca, pero él mismo lo desmintió, ahora los azules priorizan renovarlo
Jainer Bermúdez es opción para ser fichaje en Motagua, pero Emilio Izaguirre aseguró que llegaría a las reservas en primera instancia.
El zaguero Giancarlo Sacaza está a punto de convertirse en legionario a sus 22 años y la MLS es su mejor opción en estos momentos.
Óscar Padilla Discua, volante de gran factura en el torneo Clausura, también se queda sin contrato en Motagua.