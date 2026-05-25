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Fichajes Honduras: Motagua busca jugador del Marathón y Olimpia ya mueve sus piezas

El mercado de fichajes en el fútbol de Honduras se ha activado, los equipos de Motagua y Marathón que apenas jugaron la final, ya son noticias y Olimpia ha empezado a buscar a

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 17:15
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El mercado de fichajes en el fútbol de Honduras se ha activado, los equipos de Motagua y Marathón que apenas jugaron la final, ya son noticias y Olimpia ha empezado a buscar

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Rubilio Castillo es agente libre luego de la finalización del torneo Clausura con el Marathón.
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John Kleber de Oliveira se le venció su contrato con el Motagua, club con el que acaba de salir campeón y todo indica que será renovado.

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Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, reconoció que el extremo Jefryn Macías tiene opciones de convertirse en legionario. Se ha mencionado que España sería su destino.
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Tomás Sorto es otro de los jugadores que ha quedado sin contrato con el Marathón y no se asegura su continuidad.
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Samuel Elvir, lateral derecho que jugó en Marathón, saldría del Monstruo Verde. No entra en los planes de la directiva tras finalizar su contrato.
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El técnico argentino Pablo Lavallén aún no llega a un acuerdo de renovación con Marathón a pesar de la propuesta lanzada por la institución.
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A Odín Ramos se le habrían terminado las oportunidades en el Marathón, quien tiene contrato pero se le rompería.
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El defensor Luis Vega se ha quedado sin contrato con el Motagua y ahora buscarán renovarle.
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Maylor Núñez le restan seis meses de contrato con el Marathón, pero todo indica que no seguiría con los verdolagas.
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Luis Meléndez, jugador del Motagua que se le venció su contrato con los actuales campeones del fútbol hondureño
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Kenny Bodden se le termina el contrato con el Marathón, es agente libre y ahora el defensor está siendo buscado por el Motagua.
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El argentino Brian Farioli se le ha vencido el contrato con el Marathón, su buen actuar en el cierre del torneo ha despertado interés de otros clubes.
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El polifuncional de Marathón, Damín Ramírez, se gastó un gran torneo Clausura y es agente libre. El Monstruo lidera para renovarlo.
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Cristhian Sacaza también visualiza su futuro fuera de Marathón a pesar de tener vínculo contractual.
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Francisco "Chelito" Martínez finalizó su contrato con Marathón, Olimpia y Motagua se enfocan en su fichaje.
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El delantero juvenil de Marathón, César Sevilla, se quedó sin contrato y todavía no hay un arreglo de renovación.
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César Samudio está con la opción de rescindir contrato con Marathón, equipo con el que perdió la titularidad con la llegada Jonathan Rougier.
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Carlos "Zapatía" Mejía no seguiría en el Motagua, se sentará a hablar con la directiva y cuerpo técnico de los azules porque no ha sumado los minutos que desea.
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Carlos "Carlón" Meléndez ha quedado sin contrato con el Motagua y luego de varios meses lesionado, su futuro queda en el aire.

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Brayan Moya ha quedado libre del Marathón al rescindir su contrato, con quien tenía seis meses de vínculo.
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Marcelo Santos se ha quedado sin contrato con el Motagua, surgió un rumor que Olimpia lo busca, pero él mismo lo desmintió, ahora los azules priorizan renovarlo
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Jainer Bermúdez es opción para ser fichaje en Motagua, pero Emilio Izaguirre aseguró que llegaría a las reservas en primera instancia.
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El zaguero Giancarlo Sacaza está a punto de convertirse en legionario a sus 22 años y la MLS es su mejor opción en estos momentos.
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Óscar Padilla Discua, volante de gran factura en el torneo Clausura, también se queda sin contrato en Motagua.
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