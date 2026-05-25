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¿Barrida en Motagua? Los jugadores que podrían irse del club pese al título de Liga Nacional

El equipo azul deberá pulir su plantel de cara al Apertura 2026 y Copa Centroamericana

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 16:33
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Son varios los jugadores que se podrían ir de Motagua, pese a haberse coronado campeón de Liga Nacional de Honduras.

Fotos: Cortesía.
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Motagua acabó con Marathón en la Gran Final del torneo Clausura 2026 y se coronó campeón de la Liga Nacional de Honduras.

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A pesar de haber tenido éxito en el certamen del fútbol hondureño, el equipo azul deberá pulir su plantel de cara al Apertura 2026 y Copa Centroamericana.

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Por ello, la directiva estaría haciendo movimientos para tratar de tener a los mejores jugadores en el platel. Otros se quedan sin contrato.

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Marlon Licona - El veterano guardameta se queda sin contrato y su continuidad está en duda debido a los pocos minutos que ha acumulado.

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Marcelo Santos - El defensor se queda sin contrato e incluso ha sido vinculado a otros equipos de Liga Nacional.

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"Ahorita con mi futuro no se sabe porque quedo libre, pero todavía queda mucho tiempo para analizar propuestas. A veces las cosas no dependen de uno, puede ser que acá termina mi ciclo con el equipo. Las decisiones las toma la junta directiva con el cuerpo técnico", reveló a EL HERALDO.
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Luis Vega - El zaguero es otro de los jugadores importantes de Motagua que quedan como agente libres tras la obteción de la 20.
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Riky Joel Zapata - El lateral izquierdo finalizó su contrato con Motagua y es agente libre. Está en veremos su continuidad en el equipo azul.
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Carlos Meléndez - El experimentado defensor central ha estado lesionado por más de un año y es duda en Motagua.
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La directiva se sentará a analizar la situación de Meléndez para tomar la mejor decisión para ambos lados.
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John Kleber - El delantero brasileño finalizó su contrato con Motagua y seguramente será renovado.
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Carlos Mejía - Tras el título, el volante zurdo reveló que no seguiría en Motagua.
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Óscar Padilla Discua - El centrocampista de contención finalizó su contrato con Motagua y es agente libre. En el equipo azul buscan su renovación.
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Aaron Barrios - Puede irse a préstamo debido a la falta de minutos en Motagua.
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John Turcios - Debido a los pocos minutos sumados en el Clausura 2026, se pone en duda su continuidad en Motagua.
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