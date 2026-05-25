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La posible convocatoria de Honduras para amistoso ante Argentina previo al Mundial

La Selección Nacional de Honduras tiene programado un amistoso contra la campeona del mundo, Argentina, este sábado 6 junio en College Station, Texas, aquí una la lista que podría dar José Molina

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 09:27
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La Selección Nacional de Honduras tiene programado un amistoso contra la campeona del mundo, Argentina, este sábado 6 junio en College Station, Texas, aquí una la lista que podría dar José Molina
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Luis López: El portero del Real España tuvo un buen torneo con los aurinegros y regresaría a la bicolor ahora comandada por el español José Molina.
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Luis Ortiz: El portero y campeón como titular con el Motagua sería otro de los guardametas de la H para el juego amistoso contra Argentina.
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Edrick Menjívar: Portero titular del Olimpia y quien ha venido siendo el que defiende de la portería de la selección hondureña también entraría en la lista.
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Clinton Bennett: El defensor del Olimpia se ha ganado a pulso la titularidad en el albo, ha sido una de las revelaciones y estaría en la lista para el amistoso contra Argentina.
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Christopher Meléndez: Se acaba de coronar campeón con el Motagua, pieza fundamental en la defensa del equipo de Javier López para la conquista.
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Denil Maldonado: El defensor del Rubin Kazan de Rusia tendría su regreso a la selección de Honduras ante Argentina
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Darlin Mencía: El lateral izquierdo que milita en el Montevideo Wanderers de Uruguay estará nuevamente en la selección catracha. Debutó contra Perú en España.
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Giancarlo Sacaza: Otro defensor que ha venido en alza con el Motagua y sería convocado por Molina para el amistoso contra Argentina.
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Joseph Rosales: El lateral izquierdo del Austin FC de la MLS de los Estados Unidos seguiría en la lista de la H
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Leonardo Posadas: Joven defensor que hasta junio pertenecerá al Hamburgo II de Alemania, sería una de las novedades en esta convocatoria.
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Samuel Pozantes: Lateral derecho que ha sido revelación con el Platense, con quien marcó dos goles y sería una novedad en la H.
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Luis Vega: El defesor del Motagua volviería a la H, ha recuperado su mejor nivel con los azules.
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Denis Meléndez: Volante que se ha adueñado en el medio campo del Motagua, por lo que despertó el interés de Molina para llevarlo al amistoso contra Argentina en College Station
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Alejandro Reyes: Ha recuperado su mejor nivel con el Motagua, con quien se coronó campeón y sería convocado a la selección de Honduras.
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Jefry Macías: Jugador que se volvió fundamental en la conquista del título 20 del Motagua, tendría su oportunidad en la H para el amistoso contra la campeona del mundo, Argentina en el estado de Texas.
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Jean Jack-Baptiste: Otro de los mejores volantes del torneo, ayudó a Real España a pelear por el título.
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Edwin Rodríguez: El habilidoso volante del Olimpia ha dejado atrás su lesión, terminó en buena forma con los leones y sería convocado por José Francisco Molina a la Bicolor.

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Jorge Álvarez: El volante creativo, a quien ya conoce bien Molina, volvería a ser convocado para este importante amistoso, el cual será el segundo para el DT español al frente de la H.
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Kervin Arriaga: Llega de salvar la categoría en primera división con el Levante de España, un jugador que no puede faltar con Honduras para esta clase de partidos.
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Roberto Osorto: El volante del Real España sería la novedad en esta convocatoria de la selección de Honduras para el amistoso contra Argentina el 6 se junio en College Station
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Michaell Chirinos: Ha recuperado su nivel en el Olimpia con quienes marcó cinco goles en el pasado torneo Clausura.
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Dereck Moncada: El nuevo delantero del F. C. Lugano de la Superliga de Suiza estaría nuevamente en la convocatoria de la H para el amistoso ante Argentina.
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Erick Puerto: El delantero del Platense tendría una nueva oportunidad en la selección de Honduras, ha sido uno de los delanteros más destacados en la Liga Nacional
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Keyrol Figueroa: Sería otra de las novedades en esta lista de convocados de Honduras. El joven delantero del Liverpool sub-21 ya decidió jugar para la H.
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Luis Palma: Uno de los referentes en el ataque de la selección de Honduras, llega de coronarse campeón con el Lech Poznan en la primera división de Polonia.
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Rigoberto Rivas: El delantero del Kocaelispor de Turquía sería nuevamente convocado a la selección de Honduras.

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Alenis Vargas: Dejó buenas sensaciones en el último partido de Honduras ante Perú, el atacante del Manisa FK se sumaría a la lista para el juego ante Argentina.
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