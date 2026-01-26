Congreso Nacional inicia legislatura con avalancha de decretos

Tegucigalpa, Honduras.- Las primeras iniciativas presentadas en el Congreso Nacional durante el inicio del período 2026-2030 delinean una agenda marcada por propuestas ya conocidas en el debate público. La Ley de Empleo a Tiempo Parcial, venta del avión presidencial, varias amnistías y proyectos de infraestructura vial en distintos puntos del país fueron esos proyectos introducidos por los congresistas en un ambiente de orden y respeto. En la sesión inicial del Poder Legislativo, dirigida por el presidente Tomás Zambrano, se expusieron proposiciones impulsadas por legisladores del Partido Nacional y del Partido Liberal en un contexto donde el CN busca reactivar su actividad, después de un prolongado período de confrontación y parálisis institucional. Desde la bancada nacionalista, el diputado Eder Mejía presentó un proyecto de decreto orientado a la venta del avión presidencial, planteando que los recursos obtenidos sean redirigidos a programas sociales, principalmente en el área de salud pública y adquisición de medicamentos.

La iniciativa revive un tema recurrente en el discurso político, donde la viabilidad y destino de los fondos quedarán sujetos al debate legislativo. Por su parte, el diputado liberal José Rolando Sabillón leyó una propuesta encaminada a la pavimentación con concreto hidráulico del tramo carretero entre Pito Solo y Ceibita, en Santa Bárbara, una vía de aproximadamente 107 kilómetros que ha sido objeto de demandas históricas por parte de comunidades de la zona, pero que enfrenta el reto de financiamiento y ejecución en un contexto fiscal limitado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el ámbito laboral, el jefe de bancada liberal Jorge Cálix presentó la iniciativa de Ley de Empleo a Tiempo Parcial, respaldada también por el Partido Nacional. El proyecto plantea esquemas flexibles de contratación, como jornadas 4 por 3, es decir cuatro días laborados y tres de descanso bajo el argumento de incentivar la generación de empleo juvenil, especialmente en Cortés. Sin embargo, la propuesta vuelve a abrir la discusión sobre la protección efectiva de los derechos laborales y la precarización del empleo. Durante la misma reunión, el diputado nacionalista Milton Puerto Oseguera solicitó la pavimentación de la carretera que conecta Sulaco con la cabecera departamental de Yoro, así como la reactivación del proyecto de reconstrucción del tramo entre El Progreso y Trujillo, con concreto hidráulico y ampliación a cuatro carriles. Ambas obras han sido anunciadas en anteriores períodos legislativos sin avances concretos, quedando prácticamente engavetadas. El diputado liberal Mario Segura presentó un paquete de amnistías municipales que permitirá a los contribuyentes ponerse al día en el pago de sus obligaciones sin multas, recargos ni intereses por un período de seis meses, aplicable a deudas acumuladas hasta el 31 de enero de 2025. La iniciativa tiene objetivo aliviar la carga económica de las familias hondureñas, así como facilitar la regularización de pagos pendientes con distintas instituciones del Estado y entes municipales. El decreto contempla medidas específicas para varios servicios y tributos. En el caso de la energía eléctrica, la amnistía se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025. Para el pago de impuestos y tasas vehiculares, el beneficio estará vigente hasta el 30 de julio de 2026.

Instalación

Con la presencia de dos titulares de poderes del Estado y la ausencia de la saliente presidenta de la República, Xiomara Castro, se instaló ayer la primera legislatura del Congreso Nacional 2026-2030. A la hora convocada inició el acto solemne con la participación de los miembros de la Junta Directiva del Poder Legislativo al igual que los diputados de las cinco bancadas representadas.

Por primera vez los directivos en propiedad ocuparon sus lugares en el salón de sesiones. Miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, delegados de distintas organizaciones y otros invitados especiales también asistieron a la ceremonia que marca el comienzo de cada período del CN y que coincide con el Día de la Mujer Hondureña. A las 11:02 AM se abrió la reunión previo a la comprobación del quórum. Bajo honores de ordenanza ingresó al hemiciclo una valla de cadetes de la Academia Militar Francisco Morazán. Acto seguido y acompañada de una comisión de congresistas entró la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, a quien se le cedió un espacio donde se ubica la directiva. Dos invocaciones a Dios se realizaron, una por el párroco Juan Carlos Martínez y la otra por Gerardo Irías, pastor que dirige a la Confraternidad Evangélica de Honduras. Con la ejecución de la Banda de los Supremos Poderes se entonó el Himno Nacional. Posteriormente se procedió a la lectura, discusión y aprobación del acta de la segunda sesión preparatoria del Congreso, donde se eligieron a los 28 miembros del órgano superior de administración del Poder Legislativo que se admitió con la mano alzada de los legisladores cuando el reloj marcaba las 11:35 AM. Entre los invitados que acudieron al evento figuraron el expresidente del CN, Mauricio Oliva; la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio Ardón, quien fue ovacionado por su papel en defensa de la democracia tras los pasados comicios generales. Además, asistieron el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández al igual que la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.

Informe y discurso

La abogada Rebeca Ráquel Obando en su condición de titular de la CSJ fue la primera en rendir su informe anual ante la junta y diputados del órgano unicameral. “Pese a las limitaciones presupuestarias el Poder Judicial continúa avanzando y respondiendo con acciones concretas a las demandas del país”, manifestó. La funcionaria indicó que “la realidad es contundente, en los últimos tres años hemos recibido en promedio 120,000 casos anuales con un incremento del 9%, y aún bajo esa presión creciente resolvemos alrededor de 89,000 casos cada año; estas cifras reflejan compromiso y resultados, pero también evidencian una realidad: la demanda de justicia crece y la capacidad instalada no puede expandirse sin inversión”. En la asignación no menor al 3% de los ingresos corrientes como lo establece la Constitución de la República se confía para este ejercicio fiscal de parte del poder del Estado que encabeza para responder a la justicia que exige el país, instó. Obando sostuvo que “destacamos la esperanza que genera el inicio de un nuevo Congreso Nacional, impulsado por la fuerza de la juventud y les deseamos el mayor de los éxitos. Les exhortamos a valorar con la debida relevancia los proyectos de ley que esta Corte Suprema de Justicia someta a su consideración”. Un total de 10,728 resoluciones judiciales se emitieron durante el 2025, de las que el 57% equivalentes a 6,115 fueron declaradas con lugar, resaltó como uno de los logros del órgano encargado de la administración de justicia. Obando consideró que la política de justicia abierta fue un hito alcanzado en la que es prioridad el abordaje de la violencia de género. “La sociedad exige acciones concretas, pedimos su respaldo para aprobar el paquete de reformas a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica que hemos trabajado con el Ministerio Público, la Policía y sociedad civil, y que pronto tendrán en sus manos”, mencionó. La togada agregó que “aprobarla (esa normativa) es cerrar puertas a la impunidad y proteger con firmeza a las víctimas”.

Primer discurso

El presidente del nuevo CN, Tomás Zambrano fue el siguiente en discursar, basando su exposición en varios puntos, tales como: la reducción del tamaño del gobierno para disponer de mayores recursos a través del proyecto de la Ley de Reactivación Económica, el abastecimiento de medicamentos en todos los centros y hospitales públicos, incluyendo la disminución de la mora quirúrgica por medio de la iniciativa de ley de medidas excepcionales para la atención al pueblo. Destacó el otorgamiento a los alcaldes de un kit de maquinarias para reparación de carreteras, promover un blindaje a la vida, a la familia así como al tratado de extradición. “Tenemos grandes retos y no solo son retos, tenemos compromisos, responsabilidades, tenemos que darle el ejemplo a Honduras y al mundo que existe un Congreso que puede dignificar la labor del diputado, que debe existir un Congreso en Honduras que puede ser el ejemplo en el mundo, en Latinoamérica, en Centroamérica”, planteó Zambrano. Enfatizó que “se acabó el Congreso de los abusos y lo que nace hoy (ayer) es un Congreso del deber, de respuesta y un Congreso de responsabilidad de la mano de cada uno de ustedes”. El CN para este cuatrienio volverá a ser una institución de confianza para la población hondureña a la que no le fallará, aseguró la máxima autoridad del Poder Legislativo. La eliminación del Fondo Social Departamental (FSD) y de la Comisión Permanente del Congreso será un hecho, reafirmó. El no alquiler de vehículos de lujo para los diputados y que si un congresista no asiste a las sesiones ordinarias no recibirá paga fueron otros de los compromisos reiterados. “El pueblo está demandando seguridad, exige respuesta y desde aquí tenemos un compromiso con todos los operadores de justicia para darle esa respuesta al pueblo con la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, con los agentes de investigación, entes de inteligencia, con la defensa pública, todos los órganos y operadores que les toque darle seguridad al pueblo, vamos a respaldarlo”, detalló Zambrano.

Proyectos más relevantes presentados por los diputados