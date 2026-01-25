Nueva legislatura arranca en el Congreso con promesas de reforma y austeridad

El Congreso Nacional quedó formalmente instalado este domingo 25 de enero, para el periodo 2026-2030. La instalación de la nueva legislatura se realizó en un ambiente de solemnidad, en medio de grandes expectativas ciudadanas que quedarán sobre los hombros de la nueva Junta Directiva.
El acto protocolario que cumplió con la rigurosidad de la ordenanza y la invocación a Dios, fue liderado por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano. El legislador encabeza una Junta Directiva compuesta por 27 integrantes en propiedad en propiedad, quienes recibieron el mandato de conducir el Hemiciclo Legislativo conformado por 128 diputados de las diferentes bancadas políticas.
La jornada inició con la ratificación de la nueva directiva mediante la aprobación del acta de la sesión anterior. Entre las figuras de alto nivel que atestiguaron el acto figuraron el presidente electo, Nasry Asfura; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Gustavo Valerio; y representantes diplomáticos. No obstante, destacó la ausencia de la presidenta de la República y de delegados del Poder Ejecutivo.
Durante su intervención, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, presentó su informe de gestión 2025 y aprovechó el estrado para lanzar un reclamo financiero, exigiendo una asignación presupuestaria no menor al 3 % del Presupuesto General de la República.
Según Obando, el Poder Judicial enfrenta carencias estructurales que limitan su capacidad de respuesta ante las demandas de la población, incidiendo directamente en la mora y la efectividad de los procesos.
Obando alertó que las respuestas del Estado todavía son insuficientes para proteger integralmente a las víctimas. En consecuencia, apeló al respaldo de los diputados para promover reformas urgentes, especialmente a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica.
Finalmente, la titular de la Corte Suprema, también dedicó un mensaje directo a las 36 diputadas que integran el pleno, instándolas a legislar con dignidad. "Las mujeres legisladoras deben levantar la voz con responsabilidad en un espacio donde se toman decisiones que inciden directamente en la transformación del país", manifestó durante el acto.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, tomó la palabra para delinear los pilares de su agenda inicial, enfocada en la austeridad estatal. Entre las primeras acciones anunciadas destaca el impulso a la venta del avión presidencial.
Zambrano también adelantó un ambicioso paquete de reformas legales. Propuso modificaciones a la Ley Electoral y la eliminación de la Comisión Permanente legislativa.
El parlamentario aprovechó el espacio para enviar un mensaje a la población hondureña. "Puedo decir que se acabó el Congreso de los abusos; hoy inicia un nuevo Congreso que no le va a fallar al pueblo", aseguró ante los 128 diputados y los invitados especiales presentes en la sesión.
La sesión solemne concluyó con el cumplimiento del trámite legal definitivo: la firma del acta oficial de instalación por parte de los 28 miembros de la Junta Directiva. Tras este arranque, se espera que en las próximas semanas comience el debate sobre las reformas electorales y la revisión del presupuesto judicial.
Cabe mencionar que el pleno quedó integrado por 49 diputados del Partido Nacional; 41 del Partido Liberal, 35 del Partido Libertad y Refundación (Libre) dos del PINU-SD y uno el Partido Demócrata Cristiano de Honduras.