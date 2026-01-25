Nueva legislatura arranca en el Congreso con promesas de reforma y austeridad

La jornada inició con la ratificación de la nueva directiva mediante la aprobación del acta de la sesión anterior. Entre las figuras de alto nivel que atestiguaron el acto figuraron el presidente electo, Nasry Asfura; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Gustavo Valerio; y representantes diplomáticos. No obstante, destacó la ausencia de la presidenta de la República y de delegados del Poder Ejecutivo.