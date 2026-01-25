Segunda vuelta electoral y fin a la propaganda presidencial: las iniciativas de Yuri Sabas

La primera iniciativa propone una reforma constitucional para incorporar la figura de la segunda vuelta electoral en la elección presidencial.

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal por el departamento de Choluteca, Yuri Sabas, presentó este domingo ante el Congreso Nacional dos iniciativas de ley orientadas a reformar el sistema electoral hondureño y a regular el uso de fondos públicos en materia de propaganda estatal, según expuso durante su intervención en el pleno legislativo.

De acuerdo con Sabas, la propuesta surge a raíz de las lecciones dejadas por las últimas elecciones generales, en las que los resultados se definieron por un margen inferior al 1%, lo que, según señaló, generó tensión política y social en el país.

El parlamentario explicó que Honduras ha transitado hacia un escenario tripartidista y multipartidista, lo que hace necesario, a su criterio, un mecanismo que permita garantizar gobiernos con mayor legitimidad y respaldo ciudadano.

En ese contexto, indicó que más del 90% de los países de América Latina con sistemas políticos similares cuentan con balotaje o segunda vuelta electoral.

El decreto plantea reformar por adición el artículo 236 de la Constitución de la República, estableciendo que el presidente y los designados presidenciales sean electos por mayoría absoluta de votos válidos.

En caso de no alcanzarse el 50%, se contempla una diferencia mínima del 5% entre los candidatos punteros; de no cumplirse ese requisito, se procedería a una segunda vuelta electoral.

Sabas informó que, además de la vía legislativa, buscará impulsar la reforma mediante la recolección de firmas a nivel nacional, con el objetivo de promover una iniciativa ciudadana que respalde la implementación de la segunda vuelta en el país.

La segunda iniciativa presentada por el diputado liberal está orientada a eliminar lo que denominó el “culto al hombre” en la administración pública, mediante la prohibición del uso de fondos estatales para propaganda que promueva la imagen personal de funcionarios.

En su intervención, cuestionó el gasto en rótulos, fotografías y campañas publicitarias asociadas a obras públicas, señalando que en algunos casos se invierten más recursos en publicidad que en los proyectos ejecutados.

El congresista planteó que los recursos destinados a publicidad estatal se enfoquen exclusivamente en campañas de carácter institucional y social, como educación cívica, cuidado del medio ambiente, reforestación y promoción de valores, descartando cualquier promoción personal de autoridades de turno.