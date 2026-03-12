Menor de 14 años muere tras lanzarse de un séptimo piso en Murcia, España

Murcia, España.- Una niña de 14 años, que recientemente se había reecontrado con su madre en Murcia, España, murió luego de caer del séptimo piso del edificio donde vivía. La menor de edad, identificada como Lizeth Montoya, originaria de Tegucigalpa, se había mudado hace cuatro meses a España. Según el diario El Español, el incidente se registró a las 8:06 de la mañana. El fuerte ruido del impacto del cuerpo de la menor contra la acera alertó a los vecinos del edificio quienes reportaron a las autoridades el incidente. La publicación detalla que la madre de la menor bajó a toda velocidad, en pijama y con su otra hija pequeña y gritaba: "¡Mi hija se ha tirado!".

Hasta el momento, las autoridades españolas han mencionado que se descarta que sea un accidente doméstico o una caída con la mediación de un tercero. Los indicios indican que la menor se lanzó de forma voluntaria

Le dejó un mensaje a la madre

Según relató la madre de la niña a HCH, su hija tenía problemas en Honduras con su abuela paterna, razón por la que la mandó a traer para vivir junto a ella en España. Entre lágrimas, la progenitora confesó que no era la primera vez que su hija intentaba quitarse la vida, ya que en un ocasión, mientras vivía en Honduras, se cortó las venas. "Se tiró del edificio donde yo vivía, ella recién me la traje de Honduras porque tenía problemas. Se quiso cortar las venas, tenía su pelo largo y se lo cortó, venía arrastrando como depresión, y la mandé a traer", relató la mamá de Montoya.