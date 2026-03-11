Mató a un hombre por tocar a su hermana: Alishon Torres, hondureña arrestada en EE UU

Alishon Torres, una joven hondureña de 18 años, fue arrestada en Memphis, Tennessee, tras ser acusada de asesinar a un hombre identificado como Noé Santillán Rincón, por presuntamente tocar a su hermana. Aquí los detalles del caso:
El hecho ocurrió la madrugada del 26 de febrero de 2026 en la calle Willowview, en Memphis. De acuerdo con el informe policial, una oficial que realizaba patrullaje en la zona encontró el cuerpo de un hombre tendido sobre el pavimento poco antes de las 2:00 de la madrugada.
Las autoridades informaron que la víctima presentaba múltiples heridas de bala. Según el médico forense, el hombre recibió aproximadamente 14 disparos, uno de ellos en la cabeza, lo que le provocó la muerte.
Familiares identificaron posteriormente el cuerpo como Noé Santillán Rincón. Testigos afirmaron que aproximadamente una hora antes, Rincón salió a comprar alimentos para su hogar y aún estaba con vida.
Tras su detención, Torres confesó que confrontó a Rincón dentro de una camioneta y declaró que semanas antes, su hermana menor, una niña de cinco años, le había contado que Rincón la había tocado de manera inapropiada.
Según la versión que la joven brindó a las autoridades, el día del crimen se encontró con Rincón mientras caminaba por la calle Willowview. En ese momento le pidió prestado su teléfono celular y luego lo confrontó por las acusaciones realizadas por la menor.
La policía sostiene que Torres disparó contra el hombre en repetidas ocasiones tras ese encuentro. Posteriormente, el cuerpo fue hallado por la oficial que patrullaba el área durante la madrugada.
Tras su captura, la joven también fue señalada de intentar eliminar evidencias relacionadas con el crimen. Según los investigadores, habría repintado partes de una camioneta en una vivienda abandonada y posteriormente abandonó el vehículo en un complejo de apartamentos.
Actualmente, Torres enfrenta cargos de asesinato en primer grado, manipulación de evidencia y uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave.
Las autoridades del condado de Shelby indicaron que el caso continúa bajo investigación mientras el proceso judicial sigue su curso.