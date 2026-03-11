Tenía 17 golpes en su cabeza y costillas rotas: Orlin murió torturado por su tío en EE UU

Su madre, Wendy Hernández, sigue buscando ayuda para recaudar fondos y gestionar la repatriación del cuerpo de su pequeño, Josué Hernández. Su tío, la persona que le provocó la muerte tras propinarle múltiples golpes, está en libertad. Esto se sabe del caso.
Confiando en que su tío, Samuel Antonio Maldonado Erazo, cuidaría de su pequeño tras ser deportada, Wendy Hernández dejó al pequeño Orlin al cuidado de un pariente, sin imaginarse que este acabaría con su vida.
Luego de su detención, agentes migratorios le informaron a Wendy que debía elegir quién se haría cargo de su hijo, y ella optó por dejar a su pequeño bajo la tutela de Samuel Maldonado.
Maldonado Erazo quedó a cargo no solo de Orlin Josué, sino también de sus tres hijos, todos menores de 10 años. Sin embargo, el único que presentaba múltiples golpes era Orlin.
Orlin falleció en un hospital después de sufrir un paro cardíaco, luego de que se realizara una llamada al número de emergencias 911 para reportar la situación.
Las investigaciones señalan que el niño había mostrado signos de angustia extrema durante el día y que el acusado no buscó atención médica inmediata, pues decidió llevárselo al trabajo con él.
La Oficina del Sheriff del condado de Escambia, dirigida por Chip Simmons, informó que el niño presentaba múltiples lesiones graves en distintas partes del cuerpo.
Su cuerpo tenía al menos 17 golpes en la cabeza, quemaduras, costillas rotas —una de ellas desprendida de la columna vertebral—, clavícula fracturada y un páncreas seccionado por traumatismo contundente.
Las autoridades también indicaron que varias de las lesiones se encontraban en diferentes etapas de curación, lo que sugiere que el menor pudo haber sido víctima de maltrato durante un periodo prolongado. Además, se investigan posibles indicios de abuso sexual.
Aunque Maldonado Erazo fue arrestado por el caso, Investigaciones de Seguridad Nacional denunció que el hondureño indocumentado fue liberado por el expresidente Joe Biden.