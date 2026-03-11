Samuel, el hondureño que golpeó y quemó a su sobrino en EE UU, fue liberado

Samuel Antonio Maldonado Erazo, un hondureño de 28 años, fue acusado de homicidio por negligencia tras la muerte de su sobrino, un niño de apenas tres años, en el condado de Escambia, Florida, Estados Unidos, fue dejado en libertad. Aquí los detalles:
De acuerdo con las autoridades, el pequeño Orlin Josué Hernández Reyes se encontraba bajo el cuidado de Maldonado Erazo luego de que su madre y una tía fueran deportadas recientemente hacia Honduras.
El menor falleció en un hospital después de sufrir un paro cardíaco, luego de que se realizara una llamada al número de emergencias 911 para reportar la situación.
Sin embargo, las investigaciones señalan que el niño había mostrado signos de angustia extrema durante el día y que el acusado no buscó atención médica inmediata.
Según el informe preliminar, Maldonado Erazo llevó al menor con él a su lugar de trabajo, donde la condición del pequeño continuó deteriorándose hasta que finalmente sufrió el paro cardíaco.
La Oficina del Sheriff del condado de Escambia, dirigida por Chip Simmons, informó que el niño presentaba múltiples lesiones graves en distintas partes del cuerpo.
Entre las heridas documentadas por las autoridades se encuentran contusiones extensas, al menos 17 golpes en la cabeza, quemaduras, costillas rotas —una de ellas desprendida de la columna vertebral—, clavícula fracturada y un páncreas seccionado por traumatismo contundente. Además, señales de posible abuso sexual.
El sheriff Simmons calificó el caso como “horrendo y despreciable”, señalando que las lesiones del menor son “difíciles de describir e incluso más difíciles de imaginar que alguien tenga que soportarlas”.
El director de ICE, Todd M. Lyons lamentó que “este niño sufrió mucho y murió cuando su madre lo abandonó al cuidado de Maldonado-Erazo, quien es un inmigrante ilegal que nunca debió haber estado en este país. Animo a los padres a que se autodeporten con sus hijos , pero incluso si deciden no hacerlo, ICE les da la oportunidad de ser deportados con sus hijos. Pero a pesar de esa opción, Reyes decidió dejar a su hijo aquí con un asesino violento que le quitó la vida”.
Las autoridades también indicaron que varias de las lesiones se encontraban en diferentes etapas de curación, lo que sugiere que el menor pudo haber sido víctima de maltrato durante un periodo prolongado.
Tras el fallecimiento del niño, Maldonado Erazo fue arrestado.
Sin embargo, Homeland Security Investigations (Investigaciones de Seguridad Nacional) denunció en las últimas horas que el hondureño indocumentado, fue liberado por el expresidente Joe Biden.
Homeland Security condenó su liberación y califica el crimen como “absolutamente repugnante”, además subraya “la importancia de que las autoridades locales trabajen con ICE para expulsar a los peligrosos inmigrantes ilegales de las comunidades estadounidenses”.