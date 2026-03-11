Samuel, el hondureño que golpeó y quemó a su sobrino en EE UU, fue liberado

El director de ICE, Todd M. Lyons lamentó que “este niño sufrió mucho y murió cuando su madre lo abandonó al cuidado de Maldonado-Erazo, quien es un inmigrante ilegal que nunca debió haber estado en este país. Animo a los padres a que se autodeporten con sus hijos , pero incluso si deciden no hacerlo, ICE les da la oportunidad de ser deportados con sus hijos. Pero a pesar de esa opción, Reyes decidió dejar a su hijo aquí con un asesino violento que le quitó la vida”.