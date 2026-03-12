Varios heridos tras caer un bus del puente Quebrada Seca en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Varios pasajeros de un bus interurbano resultaron heridas luego que el conductor perdiera el control y cayera del puente Quebrada Seca en La Ceiba, departamento de Atlántida.

La que unidad viajaba de San Pedro Sula, Cortés, hacia el departamento de Colón, perdió el control a la altura de la comunidad de Los Pinos en la carretera CA-13.

Algunos de los pasajeros se habrían salido de la unidad mientras el bus caía a la hondonada.