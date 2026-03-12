  1. Inicio
Varios heridos tras caer un bus del puente Quebrada Seca en La Ceiba

Hasta el momento se reportaron solo personas heridas tras la caída la unidad de transporte a la hondonada. Ambulancias llegaron para atender a los pasajeros

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 12:13
Varios heridos tras caer un bus del puente Quebrada Seca en La Ceiba

Se desconoce qué provocó que el bus cayera por la hondonada.

Foto: Captura de pantalla

La Ceiba, Honduras.- Varios pasajeros de un bus interurbano resultaron heridas luego que el conductor perdiera el control y cayera del puente Quebrada Seca en La Ceiba, departamento de Atlántida.

La que unidad viajaba de San Pedro Sula, Cortés, hacia el departamento de Colón, perdió el control a la altura de la comunidad de Los Pinos en la carretera CA-13.

Algunos de los pasajeros se habrían salido de la unidad mientras el bus caía a la hondonada.

Varias unidades de ambulancia llegaron a la zona para atender a lospasajeros heridos.

Hasta el momento se desconoce si hay personas fallecidas en el fatal accidente.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

