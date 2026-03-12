Cae tercer implicado en crimen contra Valeria Alvarado; presunto autor intelectual

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre fue detenido este jueves por supuesta participación en el secuestro y asesinato de la estudiante de medicina Valeria Jolette Alvarado Borjas , de 20 años de edad.

La captura fue confirmada por Alejandro Valladares, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el Valle de Sula, quien detalló que el arresto fue ejecutado por la Unidad Antisecuestros.

“Se ha detenido a un hombre de 26 años que tendría una vinculación directa, al ser partícipe en el caso de Valeria Alvarado”, informó Valladares.

El detenido fue identificado como Cristian Ortega, quien, de acuerdo con las investigaciones, habría participado de manera activa en el secuestro y posterior crimen de la joven universitaria. Presuntamente sería el autor intelectual del crimen.