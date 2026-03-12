Cae tercer implicado en crimen contra Valeria Alvarado; presunto autor intelectual

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre fue detenido este jueves por supuesta participación en el secuestro y asesinato de la estudiante de medicina Valeria Jolette Alvarado Borjas , de 20 años de edad.
La captura fue confirmada por Alejandro Valladares, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el Valle de Sula, quien detalló que el arresto fue ejecutado por la Unidad Antisecuestros.
“Se ha detenido a un hombre de 26 años que tendría una vinculación directa, al ser partícipe en el caso de Valeria Alvarado”, informó Valladares.
El detenido fue identificado como Cristian Ortega, quien, de acuerdo con las investigaciones, habría participado de manera activa en el secuestro y posterior crimen de la joven universitaria. Presuntamente sería el autor intelectual del crimen.
Por este mismo caso, las autoridades ya habían capturado a Alexander Galván Canales, de 29 años, durante una persecución en el municipio de Choloma, Cortés, así como a Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, quien fue detenido en un taller ubicado en la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula.
Tras su audiencia inicial, el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional decretó auto de procesamiento formal con la medida cautelar de prisión preventiva contra Galván Canales y Boquín Chávez.
A los imputados se les supone responsables de los delitos de femicidio agravado, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, en perjuicio de Valeria Alvarado Borjas.
La estudiante universitaria desapareció el 15 de febrero, luego de ser privada de su libertad en la colonia Fraternidad, en el municipio de El Progreso, Yoro. Su cuerpo fue encontrado una semana después en una zona de cañeras del municipio de San Manuel, Cortés.