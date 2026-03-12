  1. Inicio
  2. · Sucesos

Cae tercer implicado en crimen contra Valeria Alvarado; presunto autor intelectual

La captura fue realizada por la Unidad Antisecuestros de la DPI y se suma a las detenciones de otros dos sospechosos que ya guardan prisión preventiva por este crimen

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 10:17

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre fue detenido este jueves por supuesta participación en el secuestro y asesinato de la estudiante de medicina Valeria Jolette Alvarado Borjas , de 20 años de edad.

La captura fue confirmada por Alejandro Valladares, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el Valle de Sula, quien detalló que el arresto fue ejecutado por la Unidad Antisecuestros.

“Se ha detenido a un hombre de 26 años que tendría una vinculación directa, al ser partícipe en el caso de Valeria Alvarado”, informó Valladares.

El detenido fue identificado como Cristian Ortega, quien, de acuerdo con las investigaciones, habría participado de manera activa en el secuestro y posterior crimen de la joven universitaria. Presuntamente sería el autor intelectual del crimen.

Fiscalía pedirá 34 años de cárcel para Katherine Romero por abusar de sus dos hijastros

Por este mismo caso, las autoridades ya habían capturado a Alexander Galván Canales, de 29 años, durante una persecución en el municipio de Choloma, Cortés, así como a Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, quien fue detenido en un taller ubicado en la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula.

Tras su audiencia inicial, el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional decretó auto de procesamiento formal con la medida cautelar de prisión preventiva contra Galván Canales y Boquín Chávez.

A los imputados se les supone responsables de los delitos de femicidio agravado, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, en perjuicio de Valeria Alvarado Borjas.

La estudiante universitaria desapareció el 15 de febrero, luego de ser privada de su libertad en la colonia Fraternidad, en el municipio de El Progreso, Yoro. Su cuerpo fue encontrado una semana después en una zona de cañeras del municipio de San Manuel, Cortés.

Retiran de la morgue el cuerpo del hombre asesinado por su hijastro en Choloma

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias