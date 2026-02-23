Estudiante de medicina habría sido asesinada el mismo día que la raptaron

Aunque en un inicio trascendió que el cadáver había sido localizado en esa misma ciudad, posteriormente se informó que fue encontrado en una zona de caña en el municipio de San Manuel, Cortés, siempre en la región norte de Honduras. De acuerdo con informes preliminares, la joven estaba en estado de descomposición al momento del hallazgo, por lo que no se descarta que la mataron el mismo día del secuestro.

El Progreso , Yoro.- La noche del domingo 22 de febrero fue confirmado el hallazgo sin vida de Valeria Jolette Alvarado Borjas , una joven de 20 años que había sido reportada como desaparecida días atrás en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

Familiares de la víctima habrían manejado con discreción la información sobre su desaparición, con la esperanza de resguardar su integridad.

En redes sociales circuló la versión de que la joven habría sido raptada mientras caminaba junto a sus mascotas en un campo de El Progreso; Sin embargo, esa hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

También se mencionó que un vehículo presuntamente vinculado al caso fue encontrado abandonado cerca del sitio donde supuestamente ocurrió la privación de libertad.

Tras el hallazgo, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones y del Ministerio Público iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer si la joven fue víctima de secuestro y determinar la causa exacta de su muerte.

Valeria Jolette era originaria de El Progreso y cursaba su primer año de la carrera de Medicina. Medios locales indicaron que era hija de Carlos Alvarado, persona cercana al alcalde progreseño, Alexander López.