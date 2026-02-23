Economistas instan a Gobierno de Asfura a realizar las reformas sugeridas por el FMI

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque las recomendaciones no difieren de las planteadas en el pasado, economistas exhortan al gobierno del presidente Nasry Asfura a efectuar reformas decisivas y estructurales recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Juan Carlos Hernández, manifestó a EL HERALDO que “se hace una mención especial al tema de poder impulsar reformas en el sector energético; es importante que se promuevan estas reformas que permitan rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, reducir los niveles de pérdidas que se tengan porque esto se va a traducir en una mejora de las finanzas públicas del país”. “El compromiso que se asume de mantener la disciplina fiscal creo que eso es muy importante para la economía de Honduras y el mensaje que se manda internacionalmente de tener un compromiso de eficientar el gasto, revisar los renglones de ingreso y el tema de la sostenibilidad de la deuda”, destacó.

Hernández sostuvo que al mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se traducirá en efectos económicos positivos debido a que manda un mensaje para los inversionistas, al tiempo de generar certidumbre. Con el cambio de gobierno en Honduras, el que asumió el 27 de enero el presidente Asfura, un equipo técnico del FMI hizo una visita de cuatro días para sostener reuniones con diferentes sectores en el marco de los acuerdos vigentes y poder alcanzar un nuevo programa de financiamiento. Una combinación de políticas coherentes, prudentes, coordinadas que abarquen reformas estructurales bien secuenciadas para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera, así como para apoyar el crecimiento son primordiales, coincidieron miembros del Gabinete Económico junto a representantes del organismo financiero. "El fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza, incluyendo la gestión de las finanzas públicas, sigue siendo esencial para generar confianza y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos", instó el Fondo en un comunicado. Añade que "en cuanto al sector energético es fundamental llevar a cabo reformas decisivas para mitigar los riesgos fiscales, para liberar recursos para inversiones prioritarias e impulsar la competitividad del sector privado".

Cumplimiento