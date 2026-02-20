Fosdeh: acuerdos con el FMI no han generado cambios estructurales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) advirtió este viernes que los sucesivos acuerdos entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han sido insuficientes para generar cambios estructurales, limitándose a una estabilidad macroeconómica que no se traduce en bienestar social. En un análisis técnico difundido con motivo de la visita de la misión del FMI al país, el Fosdeh indicó que Honduras ha acumulado compromisos y metas que "no han logrado" traducirse en "el cambio estructural" que la nación centroamericana necesita. "En la práctica, persiste un resultado inesperado y profundamente doloroso: la migración masiva como respuesta social a la falta de oportunidades, al debilitamiento del ingreso real, así como el sistema democrático y a la precariedad de las condiciones de vida", subrayó el organismo.

Para el Fosdeh, Honduras no puede seguir administrando la estabilidad macroeconomía "como si fuese sinónimo de desarrollo", aunque destacó la importancia del "diálogo técnico y sostenido". "La estabilidad, cuando no se acompaña de transformación productiva, integridad pública, fortalecimiento democrático y reducción real de desigualdades, termina siendo frágil y socialmente insostenible", reza el comunicado. Enfatizó que cualquier revisión o renegociación con el FMI debe abordar problemas estructurales que han permanecido "sin corrección suficiente". Según el organismo, la sostenibilidad macroeconómica del país depende más de las remesas que de su capacidad económica, productiva y exportadora, una estructura que, lejos de reducir vulnerabilidades, las profundiza.

Nuevo acuerdo debe priorizar el combate a la corrupción