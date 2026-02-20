Trump advierte tener alternativas "poderosas" para imponer aranceles

Washington, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que cuenta con "alternativas muy poderosas" para imponer aranceles y que tomará "una dirección diferente" en este sentido pese a la decisión del Tribunal Supremo de invalidar la mayoría de sus gravámenes.
“Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional”, dijo Trump en una comparecencia ante la prensa horas después de conocerse la decisión de una clara mayoría del Supremo (6-3), en uno de los mayores reveses para la agenda del republicano en su segundo mandato.
Trump, calificó de "profundamente decepcionante" y de "decisión terrible" el fallo de la Corte Suprema, que declaró que el mandatario se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.
Fallo
El Tribunal Supremo de EE.UU. declaró el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario.
Con una mayoría clara de 6-3, el Supremo, dominado por conservadores, le sirvió al republicano uno de los primeros grandes reveses de su segundo mandato, un giro en la tendencia hasta ahora favorable al mandatario en otros temas clave de su agenda.
En representación de la mayoría, el presidente del Tribunal, John Roberts, indicó que el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial.
En su fallo, el Supremo considera que el uso de esta legislación por Trump supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.
Las voces del disenso fueron las de los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores del Supremo.