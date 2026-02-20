Trump advierte tener alternativas "poderosas" para imponer aranceles

Washington, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que cuenta con "alternativas muy poderosas" para imponer aranceles y que tomará "una dirección diferente" en este sentido pese a la decisión del Tribunal Supremo de invalidar la mayoría de sus gravámenes.

“Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional”, dijo Trump en una comparecencia ante la prensa horas después de conocerse la decisión de una clara mayoría del Supremo (6-3), en uno de los mayores reveses para la agenda del republicano en su segundo mandato.

Trump, calificó de "profundamente decepcionante" y de "decisión terrible" el fallo de la Corte Suprema, que declaró que el mandatario se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.