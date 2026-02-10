Honduras y EE UU avanzan en acuerdos para reducir aranceles y comercio

Ciudad de Panamá, Panamá.- Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos llegaron a acuerdos en materia económica, que se irán dando de forma paulatina para dar apertura a los intercambios comerciales entre ambos países, durante la reunión entre los presidentes Nasry Asfura y Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida.

Así lo dijo este martes a EFE en Panamá el ministro de Finanzas de Honduras, Emilio Hernández, en el marco de la 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID).

"La visita del presidente Asfura a Mar-a-Lago para estar en la residencia de Trump fue muy importante. El tema económico, de vital importancia. Recordemos de que EE.UU. es el socio estratégico de todos los centroamericanos, de toda América Latina, entonces es el vecino confiable con el que tenemos que trabajar", señaló Hernández.

Así señaló: "Hemos llegado a acuerdos que se van a ir dando poco a poco, a medida van pasando las semanas y los meses en materia económica para poder aperturar las puertas de los intercambios económicos tanto en las importaciones como exportaciones que vamos a tener a Estados Unidos".

Hernández explicó que el fin es "ayudarnos con el tema de los aranceles, ver de qué manera lo hacemos más competitivo Honduras", pues considera que "la clave" es "desarrollar" el país para generar más oportunidades de trabajo para la población "y que de esta manera no tengan que buscar otros lugares, sino que se queden en Honduras".