Gobierno de Honduras y el BID evalúan la cartera de inversiones y alianza de seguridad

El ministro de Finanzas y el presidente del Banco Central, Emilio Hércules y Roberto Lagos, participan en una cumbre en Panamá

Los funcionarios hondureños informaron que habrá una visita del BID al país.

Ciudad de Panamá, Panamá.- El ministro de Finanzas de Honduras, Emilio Hércules Hernández, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, se reunieron en Panamá para abordar el apoyo presupuestario, la cartera de proyectos de inversión y la alianza por la seguridad.

En el encuentro, calificado de “exitoso” por la delegación hondureña, participaron también el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, y el viceministro de Finanzas, Roberto Chang.

Según informó la Secretaría de Finanzas, se espera que la vicepresidenta del organismo multilateral, Anabel González, visite Honduras en los próximos días.

Las autoridades hondureñas y Goldfajn se reunieron en Ciudad de Panamá en el marco de la 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana, organizada por el BID.

Durante la jornada, Goldfajn resaltó los avances en la implementación de una nueva reforma de financiamiento diseñada para mejorar la calidad e impacto de los préstamos otorgados por el organismo en la región.

Además, se presentaron propuestas para el nuevo Marco de Asignaciones de Recursos Concesionarios, orientadas a optimizar la distribución de fondos para los países con mayores necesidades de desarrollo.

Tras las sesiones de trabajo, las autoridades regionales hicieron un llamamiento para “consolidar” una región de “talento digital” que permita acelerar el crecimiento de las economías, atraer inversiones y posesionar a Centroamérica como “un hub (centro) competitivo” en la economía global, según la información oficial.

La agenda regional continuará este martes con una reunión de ministros de Economía de Centroamérica, así como presidentes de bancos centrales, autoridades económicas y financieras de la región, quienes analizarán “temas estratégicos de interés común”, como “la agenda de desarrollo regional, productividad, integración económica y adaptación climática”, según ha podido conocer EFE.

Entre los participantes confirmados se encuentran el presidente panameño, José Raúl Mulino, su ministro de economía, Felipe Chapman, los ministros de Hacienda de Costa Rica y El Salvador, Rudolf Lücke y Jerson Posada, respectivamente, el líder de la cartera de Finanzas de Guatemala, Jonathan Menkos, y el propio de Honduras, Emilio Hernández, señalaron a EFE fuentes cercanas al banco regional.

En 2023, Panamá fue sede de la Asamblea Anual de Gobernadores del BID.

Redacción web
EFE

