¿De cuánto fue el alza interanual de abonados en el sistema de la ENEE?

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) sigue reportando un incremento de abonados, pese a la crisis permanente en que se encuentra esta institución.
En tal sentido, la clientela de la estatal pasó de 2,108,291 en diciembre de 2024 a 2,177,414 para diciembre de 2025, reflejando un crecimiento interanual de 69,123 usuarios, constató EL HERALDO.
El 92.1% de los consumidores equivalente a 2,005,839 son del sector residencial que hace un año sumaban 1,944,080 clientes, una variación 61,759 abonados.
En el caso del área comercial se elevó en 6,052 usuarios y alcanzaron los 149,684 clientes en 12 meses.
La clientela del gobierno que fue de 13,050 consumidores subió a 14,538, es decir 1,488 abonados adicionales.
Cayeron
No en todos los sectores de consumo registraron un aumento, hay tres donde cayeron sus usuarios.
Uno de estos fue el área autónoma en la que se redujeron 98 abonados para contabilizarse 1,749 al final del año.
De 4,453 a 4,395 descendieron los clientes del sector municipal, una diferencia de 58 consumidores.
Mientras que con 20 usuarios menos cerró la clientela industrial de la ENEE, totalizando 1,209.
El experto en materia energética y directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Salomón Ordóñez, aseguró a EL HERALDO que “el hecho de que se agreguen nuevos clientes es una señal bien clara de que Honduras crece en población, consumidores residenciales, pero no industrialmente; la recaudación de los fondos mejora cuando se agregan nuevos clientes siempre y cuando tengan su respectivo medidor".