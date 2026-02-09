¿De cuánto fue el alza interanual de abonados en el sistema de la ENEE?

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) sigue reportando un incremento de abonados, pese a la crisis permanente en que se encuentra esta institución.

En tal sentido, la clientela de la estatal pasó de 2,108,291 en diciembre de 2024 a 2,177,414 para diciembre de 2025, reflejando un crecimiento interanual de 69,123 usuarios, constató EL HERALDO.

El 92.1% de los consumidores equivalente a 2,005,839 son del sector residencial que hace un año sumaban 1,944,080 clientes, una variación 61,759 abonados.

En el caso del área comercial se elevó en 6,052 usuarios y alcanzaron los 149,684 clientes en 12 meses.

La clientela del gobierno que fue de 13,050 consumidores subió a 14,538, es decir 1,488 abonados adicionales.