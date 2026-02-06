  1. Inicio
  2. · Economía

L27,976.2 millones se han gastado del presupuesto prorrogado de 2025

Por la falta de aprobación del instrumento de desarrollo 2026 sigue vigente el del año pasado que suma los L443,736.4 millones

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 15:47
L27,976.2 millones se han gastado del presupuesto prorrogado de 2025

La Secretaría de Finanzas había eliminado el apartado correspondiente al presupuesto prorrogado 2025, pero lo volvió a habilitar bajo la gestión 2026.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- A 37 días de 2026 y ante la falta de aprobación del Presupuesto General de la República para este ejercicio fiscal sigue estando en vigor el instrumento de 2025.

Del presupuesto prorrogado se han gastado a la fecha 27,976.2 millones de lempiras equivalentes a 6.30%, constató EL HERALDO en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin).

Aunque el instrumento de política fiscal ascendió a 444,893.8 millones de lempiras, lo asignado fue de 443,736.4 millones de lempiras, es decir L1,157.4 millones menos.

EL HERALDO informó que al cierre de 2025 el presupuesto creció en 12,828,6 millones de lempiras, siendo el grupo de gasto de servicios personales que concentró el 25.2%.

El proyecto del presupuesto 2026 que ascendía a 469,249 millones de lempiras y que fue remitido al Congreso Nacional antes del 15 de septiembre de 2025 será sujeto de una reformulación.

Para las próximas semanas se espera que se discuta y apruebe en Consejo de Ministros una nueva propuesta de la herramienta de política fiscal correspondiente al presente ejercicio fiscal y que se le de el respectivo trámite legislativo.

Conozca cuánto incrementó el Presupuesto General de la República entre 2022-2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias