L27,976.2 millones se han gastado del presupuesto prorrogado de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- A 37 días de 2026 y ante la falta de aprobación del Presupuesto General de la República para este ejercicio fiscal sigue estando en vigor el instrumento de 2025.

Del presupuesto prorrogado se han gastado a la fecha 27,976.2 millones de lempiras equivalentes a 6.30%, constató EL HERALDO en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin).

Aunque el instrumento de política fiscal ascendió a 444,893.8 millones de lempiras, lo asignado fue de 443,736.4 millones de lempiras, es decir L1,157.4 millones menos.

EL HERALDO informó que al cierre de 2025 el presupuesto creció en 12,828,6 millones de lempiras, siendo el grupo de gasto de servicios personales que concentró el 25.2%.

El proyecto del presupuesto 2026 que ascendía a 469,249 millones de lempiras y que fue remitido al Congreso Nacional antes del 15 de septiembre de 2025 será sujeto de una reformulación.

Para las próximas semanas se espera que se discuta y apruebe en Consejo de Ministros una nueva propuesta de la herramienta de política fiscal correspondiente al presente ejercicio fiscal y que se le de el respectivo trámite legislativo.