El 22.1% del presupuesto 2026 lo absorben cuatro instituciones públicas

Tegucigalpa, Honduras.- Desde casi un punto porcentual hasta el 12.8% incrementarán las asignaciones de las principales cuatro instituciones públicas en el proyecto del Presupuesto General de la República 2026 respecto al monto aprobado para el presente ejercicio fiscal.

Así lo constató EL HERALDO en las disposiciones generales de este instrumento de desarrollo que fue remitido al Congreso Nacional por la Secretaría de Finanzas (Sefin), por lo que estas entidades concentran el 22.1% equivalente a 103,664.7 millones de lempiras del total presupuestado.

La Secretaría de Educación (Seduc) tendrá una partida de 48,219.7 millones de lempiras para el próximo año, es decir 5,464 millones de lempiras más que el 2025 cuando se le otorgaron L42,755.7 millones.

De L11,476.9 millones a L13,307.2 millones pasó la partida de la Secretaría de Seguridad que implican 1,830.3 millones de lempiras de aumento interanual.

En el caso de la Secretaría de Defensa (Sedena) reporta un alza presupuestaria de 1,585.1 millones de lempiras, por lo que para el próximo período de 12 meses dispondrá de 12,429.9 millones de lempiras.

Una asignación sin mucha variación se le autorizó a la Secretaría de Salud (Sesal) que para este año le concedieron 29,518.4 millones de lempiras, mientras que para el 2026 tendrá 29,707.9 millones de lempiras, una diferencia de apenas L189.5 millones.

A 469,249 millones de lempiras ascendió el presupuesto 2026, de los que 279,977 millones de lempiras se estimaron para la administración central y L25,031.7 millones al sector descentralizado.