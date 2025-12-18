ADD llama a respetar resultados electorales y preservar el orden democrático en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Los Estados miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) reiteran su compromiso con la democracia, la legalidad y el respeto a los resultados electorales legítimos en Honduras.

En un comunicado compartido este jueves, la ADD informó que “tomamos nota del llamado público realizado por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Hall”, dirigido a las autoridades responsables de la seguridad y el orden público para garantizar la protección de personas, instalaciones y material electoral en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

El bloque regional señaló que respalda que las instituciones del Estado hondureño actúen “de manera inmediata, responsable y profesional para preservar la integridad del proceso electoral, la seguridad ciudadana y la confianza pública en los resultados emanados de la voluntad popular”.