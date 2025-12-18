ADD llama a respetar resultados electorales y preservar el orden democrático en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Los Estados miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) reiteran su compromiso con la democracia, la legalidad y el respeto a los resultados electorales legítimos en Honduras.
En un comunicado compartido este jueves, la ADD informó que “tomamos nota del llamado público realizado por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Hall”, dirigido a las autoridades responsables de la seguridad y el orden público para garantizar la protección de personas, instalaciones y material electoral en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
El bloque regional señaló que respalda que las instituciones del Estado hondureño actúen “de manera inmediata, responsable y profesional para preservar la integridad del proceso electoral, la seguridad ciudadana y la confianza pública en los resultados emanados de la voluntad popular”.
Asimismo, la ADD enfatizó que “el respeto a la voluntad popular expresada libremente en las urnas, es un principio innegociable y constituye la base esencial de toda democracia”.
En el comunicado también se recuerda que uno de los valores democráticos fundamentales es que quienes no resultaron favorecidos por el voto popular “aceptan los resultados electorales y contribuyen a la paz social, el respeto a la institucionalidad y la gobernabilidad democrática”.
Los Estados miembros acompañaron el llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales para que continúen su labor en Honduras, como una contribución para preservar el orden democrático y el Estado de derecho.
Instaron a los observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea a “permanecer atentos hasta el final del conteo”, reiterando su solidaridad con el pueblo hondureño y su compromiso con la democracia y la paz.