A L444,893.8 millones ascendió presupuesto prorrogado 2025 en Honduras

A través de una circular, Finanzas comunicó esta medida amparada en normativas vigentes. En el último cuatrienio también se amplió este instrumento

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 17:40
A L444,893.8 millones ascendió presupuesto prorrogado 2025 en Honduras

Durante los cuatro años del gobierno de Xiomara Castro el presupuesto se prorrogó por Finanzas debido a que fue aprobado hasta los siguientes ejercicios fiscales.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- A falta de aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026 fue prorrogado el instrumento correspondiente al 2025 para este ejercicio fiscal.

Por medio de la circular DGP-002-2026 emitida por la Secretaría de Finanzas (Sefin) se comunicó que continuará en vigencia el presupuesto del año anterior, aplicando su prórroga para la gestión 2026.

EL HERALDO constató en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin) que el presupuesto prorrogado 2025 ascendió a 444,893.8 millones de lempiras.

Sin embargo, la información sobre la ampliación de esta herramienta de política fiscal fue removida del sistema y no se encuentra disponible.

Al cierre del pasado ejercicio fiscal el presupuesto pasó de L430,907.8 millones a L440,791.5 millones, reflejando un crecimiento de 9,883.7 millones de lempiras, informó este rotativo.

La ejecución presupuestaria para ese período de 12 meses totalizó el 90.18% equivalente a 397,502.7 millones de lempiras, quedando un saldo de L43,288.7 millones.

La Secretaría de Finanzas dispone en efectivo de L19,521.1 millones

Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

